Idén is nyáron fogadhatják el a jövő évi „alapköltségvetést”

Már dolgozik a kormány a jövő évi költségvetésen. A 2024-es büdzséről szóló tervezetről idén is nyáron dönthet az Országgyűlés – mondta egy lapinterjújában Bánki Erik. A parlament gazdasági bizottságának fideszes elnöke arról is beszélt, mikortól érzékelhető az infláció csökkenése, de a jegybanknak is üzent.