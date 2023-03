Wizz Air-vezér: Nem érződik a rossz anyagi helyzet, kapkodják a jegyeket az emberek

Habár rekordgyorsasággal nő a légitársaság, így is épphogy csak tartják a lépést a megemelkedett foglalásokkal – árulta el az Indexnek Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója. A kedden tartott budapesti sajtótájékoztatón a légitársaság elnöke, Robert Carey pedig a budapesti bázishoz köthető legújabb mérföldkövekről beszélt.

Érkezik a 15. magyarországi Wizz Air-repülőgép – jelentette be a sajtótájékoztató elején Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, aki arról is beszámolt, hogy idén rekordnövekedés elé néznek, a következő években 60-70 százalékkal magasabb kapacitást fognak elérni a Covid előtti időszakhoz képest.

több mint a duplájára növelik REPÜLŐGÉPEIK SZÁMÁT: a flotta mostani 179 gépről 500 gépre nő 2030-ra.

Ezek mind vadonatúj gépek, amelyek nemcsak a légitársaság teljesítményét javítják, hanem a légitársaság karbonlábnyomát is csökkentik. Az új beszerzéssel a flotta 50 százaléka AirbusA321neo típusú, azaz az eddigieknél sokkal környezetbarátabb lesz. Ez nemcsak a fogyasztóknak, de a kormányzatoknak, a klímapolitikának is fontos – szögezte le a vezérigazgató.

A különadó sem fogta meg a légitársaságot

Robert Carey, a légitársaság elnöke ismertette, hogy a flotta bővítése összhangban van a légitársaság a gyors és fenntartható növekedést támogató céljaival. Elárulta, hogy stratégiai terveikben fontos szerepet kap Budapest, ugyanis a hálózaton belül nagy szerepe van a magyar fővárosnak, ami az utasforgalom tekintetében 8-10 százalékot tesz ki.

A hallgatóság kérdésére válaszolva az elnök elmondta, hogy a légitársaságok különadója mellett is növekedni fognak. Habár nem örül a kormányzati intézkedésnek, szerinte vannak pozitív hozadékai is.

Az adó jó irányba, a fenntarthatóság felé irányítja a légitársaságot

– vélekedett Carey. Ugyanakkor a légiutas-adót nem látják megalapozottnak, így nem is fogadják el.

Ismertette, hogy új célállomások is elérhetők lesznek Budapestről:

Forrás: Wizz Air

Jól jönne egy alternatív repülőtér

Arra a kérdésre, hogy az állam esetleg felvásárolná a Budapest Airportot, Váradi József úgy válaszolt, hogy legalább négyszer váltott tulajdonost a Budapest Airport, és nem is az a fontos, hogy ki a tulajdonos, hanem hogy ki vezeti a legjobban. Elmondta, hogy ez már jó ideje lebeg a levegőben, de ha lesz változás, akkor ehhez fognak alkalmazkodni.

Nem lenne rossz, ha Budapesten lenne egy alternatív repülőtér Feriheggyel szemben

– mondta, majd Varsót hozta példának, ahol ez már megvalósult, és jól működik.

Bár a Lufthansának is voltak néhány éve súlyos pénzügyi problémai, amelyből állami mentőövvel lábalt ki, de ennek ellenére is képes lenne a következő két-három évben megvenni a Wizz Airt – jelentette ki a Ryanair januári sajtótájékoztatóján a légitársaság vezérigazgatója, Michael O’Leary. Az Index megkérdezte erről a Wizz Air-vezért, aki azt válaszolta, hogy ez hülyeség, még csak fel sem merült a kérdés a légitársaságnál.

Lapunk kérdésére azt is elmondta Váradi József, hogy nem érződik a szűkös anyagi helyzet a foglalásokon, már a Covid előtti szinten jár az utasforgalom, havonta 5 millió ember választja a légitársaságot. A rekordnövekedés mellett is folyamatos kihívást jelent a masszív vásárlói igény. Ráadásul az extra szolgáltatásokat is igénybe veszik az emberek – tette hozzá.

Mi a helyzet a rossz sajtóval?

A hallgatóság felvetette, hogy rövid távon úgy látszik, gondok vannak a Wizz Air sajtójával a lemondott foglalások és egyéb fiaskók miatt.

Múlt nyáron összeomlott az operációnk, mert olyan hatások értek minket az ellátási lánc oldaláról, amire nem voltunk felkészülve. Több tartalékot kellett volna építenünk, hogy a kihívásoknak meg tudjunk felelni

– árulta el a vezérigazgató.

Állítása szerint azóta már javult a helyzet, és a mai működésük minősége megyezik a Covid-járvány előttivel. A legkevesebb utat törlik a légitársaságok közül, a járatok 99,5 százaléka kifogástalanul célt ér, ebben a számban benne vannak az időjárási viszontagságok, sztrájkok és egyéb tényezők miatt törölt járatok.

A kihívásokról elmondta, hogy az expanzió miatt biztosítaniuk kell, hogy legyen például elegendő call center kapacitás, és olyan minőségben, hogy fel tudja dolgozni a problémás eseteket.

ezekről elmondta, hogy nem azért nem fizetnek, mert nincs pénzük vagy nem akarnak fizetni, hanem mert vitatják a panasz jogosságát.

A következő hetekben-hónapokban az esetek végére fognak járni – mondta, kitérve arra is, hogy tavaly nyáron a London–Gatwick repülőtér teljesített a leggyengébben. Megnyugtatásul hozzátette, hogy az idei évnek nagyobb tartalékokkal vágtak neki, megváltoztattak folyamatokat, és a fiaskókkal teli időszak a múlt homályába vész majd.

