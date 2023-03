Két stratégiai fontosságú kommunikációs vállalatban is részesedést szerezhetett a magyar állam

A Yettel felvásárlása a 4iG szempontjából inkább gazdasági szempontból volt fontos, míg a magyar államnak inkább stratégiai céljai voltak az ügylettel Fekete Beatrix szerint. Arra is felhívta a figyelmet, a magyar államnak korábban is volt már részesedése a Yettelben.

Korábban megírtuk, hogy részvénycsereügyletet kötött az állam képviseletében eljáró Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. és a 4iG Nyrt. leányvállalataként működő Antenna Hungária Zrt. A tranzakció eredményeképpen a Corvinus Zrt. közvetett kisebbségi tulajdonrészt szerez a Yettel Magyarországban.

Idén január végén lezárult a hazai távközlés történetének egyik legnagyobb tranzakciója – ez volt egyben a régiónk második legnagyobb tranzakciója 2022-ben –, amelyben a 4iG és a magyar állam megvásárolta a Vodafone Magyarországot.

Majd az is kiderült, a Vodafone-nak új neve is lesz, a ONE márkanevet szeretnék tovább építeni és a hazai távközlési portfólióban is megjeleníteni.

Fekete Beatrix, a Portfolio elemzője az Infostartnakaz ügylettel kapcsolatban azt mondta, hogy a 4iG és a magyar állam csak részvényeket cserélt, ami nem járt pénzmozgással.

A 4iG átadja a magyar államnak a Yettelben lévő 25 százaléknyi részesedését, cserébe kap 19,5 százaléknyi részt a Vodafone-ban. Így végül a 4iG lesz a Vodafone többségi tulajdonosa.

Fekete Beatrix rávilágított, a magyar államnak korábban már volt részesedése a Yettelben, amikor még 2019-ben a tulajdonában lévő Antenna Hungária szerzett 25 százalékos részt a mobiltelefonos cégben, és mivel ezt vásárolta fel a 4iG, így az övék lett a 25 százalékos tulajdonrész.

Az állam számára a mostani részvénycsere értelme az, hogy egyszerre két stratégiai fontosságú kommunikációs vállalatban is részesedést szerezhetett. Az ugyanis a kifejezett cél, hogy az állam erősítse szerepvállalását a stratégiai ágazatokban. A mostani részvénycserével egyrészt diverzifikálni lehet az állam távközlési portfólióját, másrészt kisebbségi tulajdonosként támogathatja is ezeket a cégeket

– mondta Fekete Beatrix.