Navracsics Tibor: Elvi és személyi különbségek vannak az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke között

Az Európai Unió külső megítélésében is problémát okozhat az a rossz viszony, ami az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke között van – fogalmazott az InfoRádiónak Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter.

A miniszter szerint Ursula von der Leyen és Charles Michel között személyi és politikai konfliktus is van. Azt is hozzátette, hogy a két pozíció összeegyeztethetetlensége az EU működését szabályozó szerződésben foglalt definícióból is adódik, az ugyanis igencsak nagy teret enged a személyi ambícióknak.

Miközben korábban az Európai Tanács két korábbi elnökénél, Herman van Rompuynél és Donald Tusknál azt mondhatjuk, hogy hagyományosan megfigyelhető volt egy külpolitikai irányultság, az Európai Uniót és az Európai Tanácsot ezen tagállamok állam- és kormányfői kifelé, a nemzetközi porondon képviseli, addig a bizottság elnökei eddig nemzetközi színtérre nem vállaltak annyira aktív szerepet, mint Ursula von der Leyen, aki már hivatalba lépésekor és úgy definiálta a saját bizottságát, mint geopolitikai bizottság, ezzel egyértelműen jelezte, hogy külpolitikai nemzetközi politikai ambíciói is vannak. És tulajdonképpen itt ezek az ambíciók ütköznek most már látványos módon össze

– fogalmazott Navracsics Tibor, aki szerint, ha a politikai irányvonalban lévő konfliktus láthatóvá válik, az bizonyos mértékig problémát jelenthet az Európai Unió külső megítélésében is.

Ezek a különbségek

A területfejlesztési miniszter – aki 2014 és 2019 között uniós biztosként dolgozott – álláspontja szerint Charles Michel, az Európai Tanács elnöke által képviselt felfogás valamivel közelebb áll ahhoz a hagyományos francia felfogáshoz, amely egyebek mellett nagyobb szerepet szán a külpolitika formálásában is a tagállamoknak.

Emellett nagyobb hangsúlyt fektet az önálló európai külpolitikai irányvonalra, mint az Ursula von der Leyen által képviselt elképzelés.

Navracsics Tibor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az Európai Bizottság elnökének meglátásai a külpolitika területén sokkal inkább egy amerikai állásponthoz közelállóan szolgáló álláspontnak tűnnek.

Tehát ilyen értelemben elvi különbségek is látszanak, nem csak személyi különbségek. De mára ez mindenképpen politikai koncepcióbeli különbséggé is kinőtte magát, úgy tűnik

– vélekedett a miniszter, aki szerint a csütörtökön kezdődött uniós csúccsal összefüggésben az Európai Tanács ülése békésebb vagy kiszámíthatóbb lehet, mint az elmúlt időszak üléseinek túlnyomó része.

A Kínához való viszony, vagy éppen a maastrichti kritériumok rendszerének rugalmasabbá tétele viszont megoszthatja a tanácskozó feleket a kereskedelempolitikai kérdésekben. Mindemellett az unió gazdasági helyzetének vitájakor is előkerülhet, ebben az esetben egy ilyen vita egyik pillanatról a másikra akár érdekessé is válhat – tette hozzá Navracsics Tibor.

