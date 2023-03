Infláció az egekben, árak a földön

Manapság egy bevásárlás után megdöbbenve vesszük tudomásul a pénztárgép kijelzőjén szereplő végösszeget. Nem csoda, ha nehéz szívvel érinti hozzá kártyáját a terminálhoz, vagy veszi elő a nagyobbnál nagyobb címleteket. A Lidl – megelőzve versenytársait – erre talált megoldást: árpolitikájuknak köszönhetően már több mint 300 termék árát csökkentették az év eleje óta, ami most száz újabb termékkel bővült.

Már egy ideje nyakunkon az infláció, de még mindig nem tudjuk megszokni azokat az árakat, amikkel az áruházak polcain találkozunk. Alapélelmiszerekre (kenyér, tojás, sajt, tej, vaj, olaj) márpedig szükségünk van, de mit húzzunk ki a listáról, hogy ne kelljen több tízezret fizetnünk a pénztárnál?

Most komolyan, ne vegyünk a gyereknek a hétvégére egy csokit vagy ne kínáljuk meg a vendégeinket harapnivalókkal? Esetleg a zöldség-gyümölcs fogyasztásunkat csökkentsük vagy hagyjuk el akár teljesen? Talán a húsfogyasztás elhagyásával lehetne többet spórolni?

Bármelyiket is húzzuk ki, negatív hatást fog kiváltani, ezt pedig nyilván szeretnénk elkerülni. De akkor mit tehetünk?

A Lidl Magyarország akciós árpolitikája azonban megoldást kínál a fentiekre. Egy felmérés alapján a Lidl a legolcsóbb FMCG-hálózat 2023-ban hazánkban a vásárlók véleménye szerint. Infláció ide vagy oda, számos termék esetében kedvezőbb beszerzési árakban sikerült megállapodnia a vállalatnak a beszállítókkal év elején, és ezzel egyidejűleg több mint 300 termék árát csökkentette a kiváló minőség megtartásával. Egyes termékek ára akár 27 százalékkal is csökkent, ami komoly megtakarítást is jelenthet a bevásárlás során. A legnépszerűbb vajak ára 25 százalékos áresésen ment keresztül. Hasonlóan, mint a többi alaptejtermék-fajták, például a sajtok; vagy számos egyéb élelmiszer, mint a száraztészták és pékáruk.

„Működésünk egyik legfontosabb pillére, hogy – a frissesség és minőség mellett – a legjobb árakat biztosítsuk a magyar emberek számára, akik egyre inkább megnézik, hogy mire és mennyit költenek” – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Hozzátette, hogy céljuk az elkövetkezendő hónapokban további árcsökkentés biztosítása további termékek esetén is a vásárlók részére.

Mobilokat elő!

Az árcsökkentésen felül a Lidl további kedvezményeket kínál heti akciók keretein belül az akciós újságban, továbbá a Lidl Plus applikációval. Január elejétől megszüntették az akciós újságok háztartásokba történő terjesztését, így két legyet ütöttek egy csapásra: a környezettudatosság mellett a megtakarított összeget extra akciókra tudták fordítani. Az applikáción belül ráadásul különböző nyereményjátékban is részt vehetünk, ajándékokkal, kuponokkal és vásárlási tippekkel is honorálják többek között a vásárlókat.

Összességében elmondható, hogy a magas élelmiszerárak ellen nem sokat tehetünk, ha nem szeretnénk bevásárlási szokásainkon változtatni. Az áruházak árcsökkentése és akcióik tudják megadni a lehetőséget arra, hogy megkönnyítsék a hétköznapi emberek megélhetését.

A cikk az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: Eduardo Parra / Europa Press / Getty Images)