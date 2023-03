Aggasztó előrejelzést közölt az IMF vezetője

Az IMF vezérigazgatója ismét hangot adott azon véleményének, miszerint 2023 újabb, kihívásokat jelentő év lesz, amikor a világgazdasági növekedés mértéke a világjárvány, az ukrajnai háború és a monetáris szigorítás miatt 3 százalék alá csökkenhet.

Így jóval a 3,8 százalékos történelmi átlag alatt maradhat a globális növekedés, és az általános kilátások továbbra is elkeserítőek

– tette hozzá Georgieva.

Kristalina Georgieva arról is beszélt, hogy az Európában és Amerikában is tapasztalható bankpánikra megfelelő választ adtak a politikusok, de mindemellett továbbra is szükség van elővigyázatosságra. Hozzátette: kifejezetten nagy figyelmet fordítanak a sebezhető, vagyis alacsony jövedelemmel, de nagy adóssággal rendelkező országokra.

Az IMF vezetője figyelmeztetett arra is, hogy

a világ különböző, egymással rivalizáló gazdasági blokkokra szakadhat szét.

Ennek a következménye az lenne, hogy mindenki szegényebb lenne, és mindenhol csökkenne a biztonság – mondta Georgieva.

Az IMF vezetője egyben Kínával szemben is megfogalmazott egy kérést: arra kérte őket, hogy növeljék a termelékenységet, és változtassanak a gazdaságukon, például hozzák egyensúlyba a magán- és az állami szektort. A Nemzetközi Valutaalap – amely az idei évre eddig 2,9 százalékos globális növekedést jósolt – várhatóan a jövő hónapban teszi közzé új előrejelzését – számolt be a CNBC.

Nemrég beszámoltunk arról, hogy az IMF négy évre szóló, 15,6 milliárd dolláros hitelmegállapodást kötött Ukrajnával.