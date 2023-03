Repült már Rolls-Royce-szal? Pedig de, és még fog is!

Ha Rolls-Royce, akkor sokan elegáns, exkluzív és persze méregdrága autókra asszociálnak, azonban a több mint százéves múltú vállalat légiiparral is foglalkozó üzletága 1973 óta külön vállalat. Kevesen tudják, hogy a repülőgépeket is szó szerint ők hajtják, ebben pedig magyar mérnökök is oroszlánrészt vállalnak – mondta az Indexnek a vállalat ügyvezető igazgatója, Balázs Gergely György.

Ahogy más szektor, úgy a légiipar is gőzerővel dolgozik azon, hogy megoldja az évtized legfontosabb kérdését, vagyis azt, hogyan tegye nullával egyenlővé karbonkibocsátását. Kemény fába vágták a fejszéjüket, a célt pedig különböző módszerekkel közelítik meg. A Rolls-Royce hibrid és teljesen elektromos megoldásokon munkálkodik, továbbá a kerozin helyett fenntartható üzemanyagok alkalmazásával, valamint hidrogén felhasználásával és ezek kombinálásával is kísérleteznek.

Elektromos repülő akksi nélkül mondd, mit ér?!

Az akkumulátortechnológia forradalmasítása a fenntartható repülés egyik jelenlegi legnagyobb kihívása, a fejlesztések középpontjában a biztonság és a megfelelő teljesítménysűrűség megalkotása áll. Balázs Gergely György, a Budapesti Műszaki Egyetem docensének tudomása szerint jelenleg nincs a világon olyan gyár, amely főhajtásban a fejlett légi közlekedés repülőgépeinek igényeire szabott akkumulátort állítana elő, ugyanakkor a szakértő szerint időben vannak ezen a téren, és a vállalat komoly kutatásokat és fejlesztéseket végez.

A makrogazdasági környezet nem csökkentette a vállalat kutatásra és fejlesztésre szánt beruházásait, inkább fel is értékelte a törekvéseiket, vagyis hogy mielőbb üzembe álljanak azok a teljesen elektromos és hibrid hajtásrendszerek, amit a magyar mérnökök fejlesztenek. Ha sikerül eljutni addig a pontig, hogy erre megoldást találjanak, még akkor is kismillió kérdés merül fel. A fenntartható repülés kapcsán nem az akkumulátor az egyedüli, amire technológiai megoldást keres a Rolls-Royce. A légiipar szigorú elvárásai és vásárlók eltérő igényei okán olyan hajtásrendszerre, elektronikára van szükség, amit még senki nem fejlesztett ezelőtt.

A JÖVŐ REPÜLÉSE KAPCSÁN NEMCSAK AZZAL KELL FOGLALKOZNI, HOGYAN lehet elektromos technológiákkal működő a REPÜLŐ, HANEM AZ INFRASTRUKTÚRÁRÓL IS GONDOSKODNI KELL.

A hibrid vagy teljesen elektromos légi járművek fejlesztése keveset ér abban az esetben, ha nem tudják megoldani a töltésüket, egyebek mellett ezen is dolgozik a Rolls-Royce – jelezte a cég hazai vezetője, rámutatva arra, hogy nincs egyszerű dolguk, mivel nagy teljesítményű akkumulátorok töltéséről kell majd a jövőben gondoskodni, ha ténylegesen megkezdődik a hibrid és/vagy elektromos repülőgépek tömeges használata. A problémára több megoldást vizsgálnak, így például azt is, hogy töltés helyett cserélnék az akkumulátort, ugyanakkor az egyelőre kérdés, hogy ez mennyire fenntartható.

Balázs Gergely György szerint egyelőre nehéz megmondani, hogy melyik út vezet majd sikerre, azonban bármelyiken is haladjanak, a hajtóművek kalibrálása elkerülhetetlen. A Rolls-Royce a jövő fenntartható repülését többféle megoldás ötvözésében látja, ezeknek a technológiáknak pedig eltérő lehet a bevezetési idejük. Ami biztos, hogy a teljes ellátási láncot vizsgálni kell, vagyis a tervezés és teszteléstől az alapanyagok beszerzésén és a termékek gyártásán át azok üzembe helyezéséig.

Már ebben az évtizedben, tehát 2030-ra kereskedelmi forgalomba állhatnak a fenntartható, teljesen elektromos és hibrid-elektromos repülőgépek

– jelezte a szakértő, aki beszélt arról is, hogy az elektromos rendszerek légi közlekedésben való alkalmazása teljesen új terület a szektornak, így a Rolls-Royce-nak is, ráadásul még a beszállítóknak is tanulniuk kell, az ellátási láncok kidolgozása, optimalizálása a termékesítés egyik esszenciális része. Ez nem könnyű a járműgyártás területén, hiszen a légiiparban teljesen más és sokkal szigorúbb feltételeknek kell megfelelni, mint az autóiparban, és nem is biztos, hogy ezen gyártók hajlandók lesznek extra befektetéseket tenni annak érdekében, hogy a légiiparban is megvessék lábukat.

Emellett a Rolls-Royce komoly elvárásokat támaszt a beszállítók felé, ami vonatkozik a minőségre, a megfelelő szabványokra, de a fenntartható működésre, logisztikai folyamatokra. „Az egyik fő kihívás pont az, hogy az autóipar és a repülőipar metszéspontjában tevékenykedünk: az autóipar tempójában kell gyártanunk, a repülőipar biztonsági szintjén” – mutatott rá.

Hajtásrendszerek fejlesztésén serénykednek hazai mérnökök

A Németországban, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Szingapúrban és Norvégiában jelen lévő Rolls-Royce Electrical üzleti terület részeként

A ROLLS-ROYCE MAGYARORSZÁG 2019 OKTÓBERÉBEN KEZDTE MEG MŰKÖDÉSÉT, MIUTÁN A ROLLS-ROYCE MEGVÁSÁROLTA A SIEMENS TECHNOLÓGIAI CSOPORTTÓL AZ EAIRCRAFT BELSŐ STARTUPOT.

A Rolls-Royce Magyarország élen jár innovatív energiaátalakító és hajtásrendszerek tervezésében, gyártásában és integrációjában, a vállalat megoldásokat kínál a hatékony és fenntartható repüléshez, közlekedéshez és elektromos rendszerekhez – közölte.

A hazai tevékenységet bemutatva elmondta, hogy több mint 100, többségében mérnök dolgozik Budapesten fenntartható elektromos technológia fejlesztésén a jövő megoldásaihoz. Kompetenciáik közé tartozik újszerű elektromos eszközök, motorok és generátorok, inverterek, vezérlők, energiatároló berendezések és energiaelosztó rendszerek (EPDS) létrehozása, ingázó repülőgépek, városi légi közlekedés járművei, valamint segédüzemi áramellátó berendezések számára.

Több kritika is éri hazánkat, miszerint összeszerelő országgá válik, azonban a Rolls-Royce tevékenysége pont ezt cáfolja, mivel folyamatosan nő a benyújtott szabadalmaik száma is. „A gazdag múltnak köszönhetően komoly tudást halmozott fel a vállalat, jelenleg azon dolgozunk, hogy sokak számára elérhetővé tegyük, mivel foglalkozunk, és bevonzzuk a tehetséges fiatalokat – és nem csak mérnököket –, akik a légiiparban képzelik el pályafutásukat. Jelenleg is vannak nyitott pozícióink olyan szakembereknek, akik a jövő légiiparának forradalmasítását tűzték ki célul” – húzta alá Balázs Gergely György.

E-utasszállító és légi taxi is az étlapon van

A Rolls-Royce Magyarország sikeresen teljesítette a légi közlekedés minőségbiztosítási előírásait, a szabványok teljesítésével csatlakozott a Rolls-Royce Electrical több olyan telephelyéhez, amelyek már rendelkeznek az EN9100 tanúsítvánnyal. „A tanúsítvány megszerzése nagyszerű lehetőség arra, hogy tovább formáljuk a fejlett légi közlekedés piacát, fejlesszük a mérnöki, irányítási és támogatói folyamatainkat. Emellett lehetővé vált, hogy a Rolls-Royce Magyarország teljes értékű beszállítója lehessen a légiiparnak” – jegyezte meg az ügyvezető igazgató.

A rendszerek fejlesztése jelentős versenyelőnyt jelent és támogatja célunkat, hogy a városi és regionális légi közlekedés piacán vezető szerepet töltsünk be az elektromos és hibrid-elektromos energiaelosztó és hajtásrendszerek mérnöki innovációjával.

A repülőgépek több elemből tevődnek össze, amelyről a globális ellátási lánc gondoskodik, a gyártást pedig fejlesztések, tesztek sokasága előzi meg. A demonstrátor rendszerek már a levegőben voltak és vannak is, ezek akkumulátorait pedig részben külső partnerek állították elő, de több akkumulátort a magyar csapat szerelt össze, amivel több száz órát repültek meghibásodás nélkül.

A világ leggyorsabb elektromos járműve címet megkapó ACCEL hajtóművét is a Rolls-Royce szállította,

továbbá felelős volt a jármű légi alkalmasságáért, valamint a vállalat főpilótája vezethette ezt a gépet, ami 623 kilométer/órával repesztett. Ám nem ez az egyedüli bemutatódarab a közelmúltból: a magyar csapat által tervezett, tesztelt és gyártott, párhuzamos hibrid-elektromos hajtásrendszerrel hajtott H3PS repülőgép 2021-ben emelkedett először a levegőbe a repülőgépgyártó Tecnam és a motorgyártó Rotax együttműködésével. Szintén ebben az évben zárultak le a regionális és városi légi közlekedést forradalmasító helyből felszálló City Airbusok légi tesztjei is, amelynek hajtásrendszerét szintén a Rolls-Royce mérnökei fejlesztették.

2022-ben a Rolls-Royce Magyarország bejelentette új turbógenerátor-fejlesztési projektjét, ami egy új generációs, kis méretű gázturbinából, villamos generátorból és energiaátalakító egységből áll elsősorban repülőgépek hibrid-elektromos hajtásrendszerei számára. A turbógenerátor egy fedélzeti energiaellátó rendszer, amelynek teljesítménye skálázható. A technológia kiegészíti a Rolls-Royce elektromos hajtásrendszer-portfólióját, lehetővé téve a nagyobb hatótávolság elérését fenntartható üzemanyagokkal, később akár hidrogén használatával.

A Vertical Aerospace-szel közös projektben a magyar csapat felel az elektromos energiaelosztó rendszer, az energiatároló rendszer, a motor, a generátor és az inverter tervezéséért. Ez a modern légi taxi néhány éven belül átalakítja a városi légi közlekedés piacát.

A Tecnammal és a Widerøe légitársasággal közös együttműködésnek köszönhetően a tervek szerint egy teljesen elektromos meghajtású utasszállító repülőgép emelkedik néhány éven belül a levegőbe, ami a regionális légi közlekedés piacát forradalmasítja. A projektben fontos szerepet vállal a Rolls-Royce Magyarország, leginkább az elektromos alkatrészek fejlesztésében.

(Borítókép: Balázs Gergely György. Fotó: Papajcsik Péter / Index)