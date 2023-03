Régóta vártunk erre: egymás alá licitálnak a boltok

A lakosság megunta a hajmeresztő élelmiszerárakat, sokan spóroló üzemmódba kapcsoltak, ezt pedig már az üzletek is megérezték. Válaszul sorra jelentik be a 20-30 százalékos árcsökkenéseket, de az egyik áruházlánc az árstopos termékekre vonatkozó vásárlási limitet is megemelte, sőt: egy esetben azt el is törölte.