Az USA után Oroszország is felfüggesztheti a magyar kettős adóegyezményt

Magyarországnak több mint 80 országgal áll fenn érvényes és hatályos, a kettős adóztatást elkerülő egyezménye, ugyanakkor tavaly nyáron jött a bejelentés, hogy az USA pénzügyminisztériuma felmondta a még 1979-ben kötött megállapodást. Hasonló lépésre szánhatja el magát a közeljövőben Oroszország is, miután kezdeményezték a barátságtalan országokkal kötött egyezmények felfüggesztését. Adószakértőt kérdezett az Index arról, mit jelenthet ez a gyakorlatban.

Jelentős változásokra kell készülniük a magánszemélyeknek és a cégeknek egyaránt jövő évtől a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti, kettős adóztatás elkerüléséről szóló, 1979-es egyezmény megszűnése miatt

– mondta az Indexnek Gyányi Tamás, a WTS Klient szakértője.

Miután az amerikai pénzügyminisztérium (U.S. Department of the Treasury) tavaly nyáron felmondta az egyezményt, rendelkezései 2024. január 1-jétől már nem alkalmazhatók.

Minden ügyletet újra kell értékelni

A két ország közötti adózási együttműködés megszűnésével minden nemzetközi ügylet újraértékelése szükségessé válik,

külön górcső alá kell venni a tranzakciók adózási következményeit

a nemzeti jogszabályok vizsgálatával,

valamint szintén át kell gondolni a magánszemélyeket,

illetve társaságokat érintő struktúrákat.

A kettős adóegyezmények megléte az abban részt vevő egyes országok számára a gazdasági kapcsolatok magas szintjét jelképezik, és egyfajta biztonságot, garanciát is adnak az adott országok cégei és a magánszemélyek számára.

Washington után felkészül Moszkva?

„Nem egyedüli eset az, ami a magyar amerikai kettős adóegyezménnyel történt, hiszen hasonló lépésre láthatunk példát Oroszország részéről is. Egy március 15-i sajtóközlemény szerint ugyanis az orosz pénzügyminisztérium és az orosz külügyminisztérium kezdeményezte a barátságtalan országokkal kötött, kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások felfüggesztését” – hívta fel a figyelmet az adószakértő.

A két orosz tárca ennek értelmében azt javasolta Oroszország elnökének, hogy egy rendeletet adjon ki a kettős adóegyezményekről szóló megállapodások felfüggesztéséről minden olyan országgal (így az EU tagállamaival, köztük Magyarországgal) szemben is, amely a háború kapcsán egyoldalú gazdasági korlátozó intézkedéseket vezetett be a nagyhatalom ellen.

Gyányi Tamás szerint ez a jogszabály alapján mindaddig érvényben marad, amíg Oroszország megsértett jogait vissza nem állítják.

Amennyiben az orosz pénzügy- és külügyminisztérium javaslata támogatást nyer, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény hatálya alá tartozó jövedelmek esetében a kedvezményes forrásadókulcsok – azaz az adómentességek – alkalmazását attól a pillanattól kezdve felfüggesztik.

