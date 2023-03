Feldarabolják Kína egyik legnagyobb technológiai vállalatát, az Alibabát

A kínai technológiai óriás Alibaba Group azt tervezi, hogy üzletét hat, egymástól függetlenül működő egységre osztja fel, ami története legnagyobb strukturális átalakítása lenne – ezt egy nappal azután jelentették be, hogy Jack Ma társalapítót csaknem egy év tengerentúli tartózkodás után ismét a kínai szárazföldön látták.

Az Alibaba Group egy holdinggá alakul, amelyet a jelenlegi elnök-vezérigazgató, Daniel Zhang felügyel – közölte a vállalat keddi közleményében.

Az Alibaba széles körű üzletágai hat fő területre oszlanak majd: felhőalapú szolgáltatások, kínai e-kereskedelem, globális e-kereskedelem, digitális térképezés és ételkiszállítás, logisztika, valamint média és szórakoztatás.

A hat üzleti csoportnak saját vezérigazgatói lesznek, akik az egyes igazgatótanácsoknak tartoznak majd beszámolási kötelezettséggel. A belföldi kereskedelmi üzletág továbbra is az Alibaba százszázalékos tulajdonában marad

– áll az Alibaba közleményében.

Zhang az alkalmazottaknak írt levelében azt írta, hogy az újonnan létrehozott egységek mindegyike gyűjthet tőkét és végezhet tőzsdei bevezetést, amikor készen áll.

A piac a legjobb lakmuszpapír

– mondta.

A lépés a nyugati technológiai óriások korábbi átfogó átszervezéseit idézi, mint például a Google, amely holdingként létrehozta az Alphabet Inc. vállalatot, miközben szétválasztotta növekvő számú üzletágait.

Az Alibaba bejelentése egy nappal azután történt, hogy Ma ismét megjelent Kínában, amikor Peking a vállalkozók bizalmát igyekszik feléleszteni a szabályozási szigorítások és a Covid–19-korlátozások évei után.

Az Alibaba részvényeinek New York-i és hongkongi tőzsdei jegyzési státuszát ez nem érinti – mondták az ügyet ismerő személyek a The Wall Street Journal nevezetű lapnak. Az Alibaba Nasdaqon jegyzett amerikai letéti jegyei több mint 6 százalékkal emelkedtek a keddi New York-i kereskedésben.

2021-ben a The Wall Street Journal számolt be először arról, hogy Zhang több hatalmat delegált az Alibaba üzleti egységeinek vezetőire, ami utat nyithat a spin-offok és a független tőkebevonások előtt.

A hétfői bejelentésnek nem volt köze Jack Ma Kínába való visszatéréséhez, mondták a vállalaton belüli emberek.

Jack Ma, az Alibaba alapítója még októberben tartott egy beszédet Sanghajban, amelyben élesen bírálta a kínai állam gazdaságpolitikáját és az állami tulajdonú bankok működését. Jack Ma arról beszélt, hogy Kínában is reformokra lenne szükség, mert ez segítené az innovációt. Ezt sokan a Kínai Kommunista Párt kritikájaként értelmezték. Emiatt egy évre elhagyta Kínát a vállalkozó, aki most tért vissza a kommunista országba.

(Borítókép: Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)