A tervezett bevétel felét teljesíti a tram-train

A Hódmezővásárhely belvárosából közvetlenül Szeged belvárosába közlekedő villamosvasútra vonatkozó, az Átlátszó által beadott adatkérések szerint 2022-ben és 2023-ban, szeptember 1. és október 7. között az utasok alig több mint fele utazott teljes árú jeggyel.

Az először vizsgált 67 napban a MÁV 66 171 jegyet adott el, vagyis naponta átlagosan 987-et. Ez a második időszakra 1315-re nőtt. Az időszakok napi jegyátlaga 1151. Az első időszakban az utasok 53 százaléka, a másodikban 54 százaléka vett teljes árú jegyet.

A MÁV adatai szerint az első vizsgált időszakban jegy- és bérleteladásból naponta 995 ezer forint bevétele volt a társaságnak, a második időszakban pedig 1,03 millió forint.

Ez 365 nappal felszorozva sem éri el a 400 millió forintot. A megvalósíthatósági tanulmány évente 800 millió forintos díjbevétellel számolt, vagyis a MÁV számai alapján a tényleges bevétel a 45 százaléka a tervezettnek. Díjkiegészítésből 40 százalékot vártak, a kettő különbözetéről, a maradék 15 százalékról nincs információ.

A MÁV a lapnak úgy válaszolt, hogy a bevételi szint megfelel a jelenlegi közlekedési gyakoriságnak és a várakozásoknak. Véleményük szerint amennyiben a korábbi „nagyvasúti” teljesítményeket nézzük, a vasútvillamos eredményei messze meghaladják azokat, igazolva azt a feltételezést, hogy a kombinált szolgáltatás megnövekedett utasforgalmat fog eredményezni. A vasúttársaság szerint az utasforgalom felfutási íve megfelel a korábban vártnak.

A tram-traint uniós támogatással építették, és a pénz felhasználásnak feltételei vannak. Ez a megvalósíthatósági tanulmányban is szerepel. Ahogy az is, hogy ha elkészül, fenntartható lesz a működtetés. Ennek része, hogy a bevétel meglegyen. Ez egyébként kockázatként is szerepelt a tanulmányban.