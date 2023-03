Biden elnök várhatóan szigorúbb szabályozásra törekszik majd az SVB és a Signature Bank válságára adott válaszlépések részeként, ami arra késztette a kormányt, hogy mindkét banknál milliárdos nagyságrendű betéteket fedezzen, amelyek nem voltak biztosítva, mert meghaladták a szövetségi védelemre vonatkozó 250 ezer dolláros (88 millió forintos) határt. Az új felügyeleti intézkedéseket az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-nek, a Federal Deposit Insurance Corporationnek és az Office of the Comptroller of the Currencynek külön-külön kell végrehajtania − közölte a The Washington Post.

Biden tanácsadói a tervet úgy fogják beállítani, mint ami szükséges a hasonló banki vészhelyzetek − és hasonló szövetségi beavatkozások − jövőbeni megelőzéséhez − mondták az ügyet ismerő, névtelenséget kérő források.

A Fehér Ház ajánlásainak pontos részletei nem világosak, de megpróbálják majd visszaállítani a 100 és 250 milliárd dollár (35 ezer milliárd és 88 ezer milliárd) közötti tőkéjű bankokra vonatkozó szabályokat, amelyeket a Trump-kormányzat idején a Kongresszus és a Fed deregulált. A Fehér Ház tanácsadói által megvitatott intézkedések között szerepel a bankokra vonatkozó magasabb tőkekövetelmények előírása, ami azt jelenti, hogy a kockázatosabb hitelekhez képest nagyobb arányban kell biztonságos eszközökkel rendelkezniük; nagyobb mennyiségű azonnal rendelkezésre álló készpénzkészletet kell tartaniuk; és kötelezővé kell tenni számukra, hogy válság esetén terveket dolgozzanak ki a rendezett felszámolásra − mondták a források. A bankoknak emellett a szövetségi szabályozó hatóságok által végzett, a bankok pénzügyi egészségi állapotát felmérő „stresszteszteknek” is gyakrabban alá kellene vetniük magukat.

A megbeszéléseket ismerő források elmondták, hogy a viták még nem zárultak le, és a kondíciók még változhatnak, mielőtt a Fehér Ház véglegesítené a terveket.

A Fehér Ház szóvivője nem kívánt nyilatkozni a lapnak.

A republikánusok valószínűleg ellenezni fogják a javaslatot

A republikánusok támadták a kormányt, amiért beavatkozott a kaliforniai cégek érdekében. A demokraták viszont igyekeztek kiemelni, hogy a Republikánus Párt ellenzi a bankokra vonatkozó szigorúbb szabályokat, ami a válság egyik lehetséges oka lehet.

A Fehér Háztól független Fed mérlegelési jogkörébe tartozik majd, hogy végrehajtja-e az ajánlásokat. A Fed, a Pénzügyminisztérium és a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság vezető tisztviselői egy keddi szenátusi meghallgatáson mindannyian elmondták, hogy támogatják a 100 milliárd dollárnál nagyobb eszközállománnyal rendelkező bankokra vonatkozó szabályozás megerősítését. Az SVB és a Signature Bank is ennél nagyobb eszközállománnyal rendelkezett, amikor csődbe ment.

Biden már felszólította a kongresszust, hogy fogadjon el olyan jogszabályt, amely lehetővé teszi a szabályozó hatóságok számára, hogy az SVB felső vezetőitől visszaköveteljék a vezetői bónuszokat és a részvényeladásokból származó bevételeket − erre az intézkedésre a keddi meghallgatáson a törvényhozók nyitottnak tűntek.

A Fehér Ház nem mondhatja meg nekik, hogy mit tegyenek, de nagyon szépen kérheti. A Silicon Valley Bankot a Fed testre szabott rendelkezései alapján 2024-ig nem akarták stressztesztelni − ez egyszerűen őrültség egy ekkora bank esetében

− mondta Todd Phillips, a Roosevelt Intézet munkatársa, az FDIC volt ügyvédje.

Biden azonban várhatóan nem fogja kérni a kongresszustól a 2018-as banki törvény hatályon kívül helyezését, amely számos szabályozást megszüntetett. Ez a törvény előírja, hogy a Fednek hatályon kívül kell helyeznie a 100 milliárd dolláros tőke alatti bankokra vonatkozó szabályozást, ugyanakkor mérlegelési jogkört biztosít a 100 milliárd és 250 milliárd dollár közötti eszközállománnyal rendelkező bankok szabályozásának kezelésére. A Fed 2019-ben enyhítette az ezekre a bankokra vonatkozó korlátozásokat.

A vita a demokrata pártot is szétszakíthatja

A törvényjavaslatról szóló vita szétszakíthatja a Demokrata Pártot, és olyan harcot szíthat, amelyet a Fehér Ház valószínűleg el akar kerülni, tekintettel arra, hogy sok centrista demokrata támogatta a 2018-as intézkedést. Tizenkét demokrata szenátor levélben is felszólította a Fedet, hogy szigorítsa a 100 milliárd és 250 milliárd dollár közötti eszközállományú bankokra vonatkozó szabályokat, bár rendelkezésük szintén megállná a helyét a jogszabály teljes hatályon kívül helyezésével.

A republikánusok várhatóan ellenállnak a közepes méretű bankok nagyobb mértékű felügyeletének, azzal érvelve, hogy a többletellenőrzés lassíthatja a gazdasági növekedést.

Nem hiszem, hogy a bankszektornak bármilyen szolgálatot teszünk a jövőben, ha arról beszélünk, hogy most már csak a kis bankokat kell megfékeznünk

− mondta Thom Tillis, Észak-Karolina republikánus szenátora egy keddi meghallgatáson.