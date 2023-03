Földgázbomba robbanhat Európában, a kormány már most lépett ellene

A napi.hu ismertette a Bloomberg elemzését, melyben arról írtak, hogy már most meg kell kezdeni a készülődést a következő télre, amely még a mostaninál is nehezebb lehet.

Mint írták, az európai gáztározók telítettsége jelenleg (az idei enyhe tél miatt) nagyobb az ilyenkor szokásosnál. A következő időszakban azonban még jobban fel kellene tölteni a készleteket a jövő tél előtt, amelyet megnehezít az oroszországi szállítások leállása.

A Bloombergnek nyilatkozó szakértők szerint

emiatt kérdéses, hogy a jövő télen elkerülhető-e egy energiaválság.

A szakértők szerint lehet esély arra, hogy október végére 90 százalékra feltöltsék az Unió gáztározóit. A gázpiac azonban továbbra is óvatos, mert arra készülnek, hogy – a tavalyi évhez hasonlóan – bármikor történhet olyan esemény, amely teljesen felborítja a számításokat. A kockázatok között szerepel a kínai kereslet fellendülése, valamint az orosz szállítások még erősebb visszafogása – mondta erről Andrew Walker, a Cheniere Energy Inc. nevű nagy, cseppfolyósított gázzal (LNG) kereskedő cég alelnöke egy bécsi iparági konferencián.

Nehézséget jelent az is, hogy az LNG-szállítmányokra (amelyekből rekordmennyiségben importált az utóbbi egy évben Európa) idén sokkal több potenciális vevő ácsingózhat, mint tavaly. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) arra figyelmeztetett, hogy

Európát az idén továbbra is kínálathiány fenyegeti, és az egyenletben legnagyobb ismeretlen a kínai felhasználás.

Az ügynökség becsléseiben 40 milliárd köbméter az eltérés a kínai kereslet várható maximuma és minimuma között, amely a teljes tavalyi európai kereslet 8 százalékának felel meg. Mindeközben a Goldman Sachs és a SEB AB bank elemzői arra figyelmeztettek, hogy a gázárak több mint kétszeresére emelkedhetnek a jelenlegi szinthez képest, ha az ipari kereslet visszatér.

Ami az orosz kockázatot illeti, azzal kapcsolatban megjegyzendő, hogy az orosz gáz részesedése az Európai Unió teljes gázigényéből tavaly év végére 10 százalék alá esett a 2021-es 40 százalékról, de még e csekélyebb mennyiség rendelkezésre állása is kockázatossá válhat a háború miatt. Kérdéses lehet az is, hogy Oroszországból továbbra is importálhatnak-e az uniós államok LNG-t, mivel egyre nagyobb nyomás helyeződik rájuk, hogy fejezzék be ezeket a vásárlásokat (az Egyesült Királyság és a balti országok már be is tiltották a behozatalt).

A magyar kormány már készül a válságra

Mindeközben a kormány döntést hozott arról, hogy a különleges földgázkészlet is a hazai tárolókban marad. A korábbi 1,2 milliárd helyett így összesen több mint 1,9 milliárd köbméter védett állami földgáztartalék segíti a megfelelő felkészülést az ősszel kezdődő újabb fűtési szezonra – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) szerda este az MTI-vel (ezt a készletet még tavaly nyáron hozták létre, és már az előző évben elkezdték feltölteni).

A minisztérium azt írta, hogy a kormány a békeidőkben rendelkezésre álló 1,2 milliárd köbméter biztonsági készleten felül további több mint 700 millió köbméter földgáz beszerzéséről és betárolásáról döntött a különleges földgázkészlet létrehozásával. Ezáltal a gázszállítások megszakadása esetén is huzamosabb ideig lett volna elegendő energiahordozó a magyar családok otthonainak fűtésére, a gazdaság működőképességének garantálására.

Az enyhe téli időjárásnak, a kormányzati takarékossági intézkedéseknek és a tudatos fogyasztói magatartásnak köszönhetően 2022-ben a megelőző évihez képest 17 százalékkal csökkent a hazai gázfelhasználás. A tavalyi év azonos időszakához viszonyítva

jelenleg nagyjából kétszeres mennyiség érhető el a nemzetközi összevetésben is kiemelkedő kapacitású magyarországi tárolókban.

Töltöttségük így a fűtési szezon végéhez közelítve még mindig meghaladja a 45 százalékot. Az összes hazai készlet a 2021-es egész évi lakossági fogyasztás közel háromnegyedét fedezhetné – írta a minisztérium, hozzátéve, mindemellett „az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciós intézkedések, tervek súlyos bizonytalanságot okoznak, az árak újbóli emelkedését hozhatják magukkal, megnehezíthetik a készletezést. A kormány ezért úgy döntött, hogy a biztonsági és különleges készleteket egyaránt megtartja, ezzel is megkönnyítve a következő télre való felkészülést.”

Emellett a Magyar Közlöny szerda esti számában is megjelent egy rendelet, amelyben a különleges földgázkészletről hozott egy másik döntést a kormány. Abban azt írták elő, hogy a legutóbb megjelölt 2023-as dátum helyett egészen 2024-ig bezárólag fenntartják ezt a készletet. A rendelet szövege szerint az energiaügyi miniszter 2024. január végén vizsgálja meg, hogy szükség lesz-e a készlet fenntartásának meghosszabbítása 2024 áprilisa után is.

Az energiapiaci szakértők egyébiránt már tavaly ősszel is beszéltek arról, hogy nem is a mostani, hanem a 2023/24-es fűtési szezon lesz az igazán nehéz.

