Nagyon úgy tűnik, hogy beleáll a földbe Zuckerberg metaverzuma

Eközben a virtuális ingatlanok ára egyes online világokban, ahol a felhasználók avatárként jelenhetnek meg, beszakadt. A Decentralandban a földterületek átlagos eladási ára majdnem 90 százalékkal csökkent az egy évvel ezelőttihez képest a WeMeta szerint, amely a metaverzumban történő földeladásokat követi nyomon − írta meg a The Wall Street Journal.

A Meta 2021 októberében történt névváltoztatása felpezsdítette a metaverzum termékei és platformjai iránti izgalmat. Azonban a lassú felhasználói elfogadottság, részben a drága hardverigény és a hibás technológia; valamint a romló gazdasági feltételek miatt a metaverzumtól nem várhatunk jelentős bevételt a közeljövőben.

Sokan kezdenek rájönni, hogy ez a technológiai átalakulás még messze van

− mondta Matthew Ball, kockázati tőkebefektető és a metaverzumról szóló könyv szerzője.

Sorra csökkentik munkavállalóik számát a techcégek

A technológiai cégek leépítik a pozíciókat és lemondanak a nem létfontosságúnak ítélt projektekről. Zuckerberg, aki alig 18 hónappal ezelőtt még a mobil internet következő iterációjaként hirdette a metaverzumot, 2023-at a „hatékonyság évének” nevezte. Cége ősszel 11 ezer alkalmazottat bocsátott el, és ebben a hónapban közölte, hogy további 10 ezer állást és különböző projekteket fog leépíteni, köztük olyanokat is, amelyek a metaverzum részlegén alapulnak.

Sok vállalat és vállalkozás érthető módon úgy érzi, hogy ha csökkenteniük kell a létszámot vagy a kiadásokat, akkor ez a kategória elég könnyű célpontnak tűnik

− mondta Scott Kessler, a Third Bridge Group nevű kutatócég technológiai szektorbeli elemzője. Hozzátette, hogy a mesterséges intelligenciába való beruházások már a közeljövőben megtérülést ígérnek.

„Úgy tűnik, hogy ami mesterséges intelligenciával zajlik, már most felhasználható és kihasználható” − mondta. A metaverzumról „senki sem tudja, mikor éri el a kritikus tömeget”.

Még a metaverzum-őrület csúcspontján is voltak olyan technológiai vezetők, akik kevésbé voltak elragadtatva az online birodalmaktól. „Olyan technológiákon szeretnék dolgozni, amelyek felemelik az emberek tekintetét − ráveszik őket, hogy élvezzék a való világot” − mondta David Limp, az Amazon eszközökért és szolgáltatásokért felelős vezető alelnöke a The Wall Street Journal tavalyi, Future of Everything konferenciáján.

A Meta dollármilliárdokat költött arra, hogy a névváltoztatás óta kiépítse a metaverzumot. A lap által látott belső dokumentumok szerint azonban a zászlóshajójának számító Horizon Worlds alkalmazás az átnevezést követő első évben nehezen tudott felhasználókat szerezni és megtartani. A Horizon Worlds és más virtuálisvalóság-alkalmazások eléréséhez használt Quest 2 virtuálisvalóság-headsetek eladásai is visszaestek a legutóbbi negyedévben − közölte a vállalat.

Zuckerberg nem távolodik el a metaversenytől, jelezve, hogy az a vállalat számára az AI (Artificial Intelligence, magyarul mesterséges intelligencia − a szerk.) után is hosszú távú célpont marad.

A két fő technológiai hullám, amely az útitervünket irányítja, ma az AI, hosszabb távon pedig a metaverzum

− mondta a múlt hónapban.

Az említett beszélgetésen az „AI” szó 28 alkalommal hangzott el. A „metaverse” szót hét alkalommal említették. A Meta nem válaszolt a lap megkeresésére.

Elhalt a korai lelkesedés

A Disney-nél a közelmúltban történt vezetőváltás és átszervezés közepette történt meg a fordulat. Robert Iger vezérigazgató novemberben tért vissza a vállalathoz, és megkezdte a költségek csökkentését. A múlt hónapban a vállalat közölte, hogy 7000 munkahely megszüntetését és 5,5 milliárd dolláros költségcsökkentést tervez.

Iger Bob Chapeket váltotta a vezérigazgatói székben, aki 2022 elején nevezte ki a metaverzum stratégiákat vizsgáló részleg vezetőjének. Chapek akkor azt mondta az alkalmazottaknak, hogy a cél „egy teljesen új paradigma megalkotása arra, hogy a közönség hogyan éli meg és hogyan kapcsolódik a történeteinkhez”.

A Disney nem reagált a lap megkeresésére.

A Microsoft is nagy tétekkel fogadott az online digitális birodalmak ötletére, bár küzdött a vízió megvalósításával. Az AltSpaceVR leállítása mellett a vállalat kiterjesztett valóságot használó headseteken végzett munkájával is problémák voltak – jelentette a Journal tavaly. A vállalat azóta átszervezte a HoloLens-csapatot és megnyirbálta annak költségvetését.

A Microsoft nem reagált a lap megkeresésére.

Eddig a legnagyobb sikert az olyan kisebb cégek aratták, mint a Decentraland és a Sandbox, ahol a felhasználók virtuális földet vásárolhattak és saját világokat építhettek. De még így is csökken a földeladások száma. A Decentralandban a négyzetméterenkénti átlagár az egy évvel ezelőtti 45 dollárról 5 dollárra esett az eladásokat nyomon követő WeMeta cég adatai szerint.

A platformot felügyelő Decentraland Alapítvány szóvivője szerint a telekeladások nem jelzik a felhasználók számának növekedését. A Sandbox nem válaszolt a kommentárra vonatkozó megkeresésre.

Nyilvánvaló, hogy a metaverzum körüli hype visszaszorult. De ezt nem szabad összetéveszteni a fejlődés megállásával. A változás egyelőre még nem olyan gyors

− mondta Ball úr, a metaverzumot támogató kockázatitőke-befektető.

(Borítókép: Mark Zuckerberg, a Meta Platforms Inc. vezérigazgatója felszólal a virtuális Meta Connect rendezvényen New Yorkban 2022. október 11-én. Fotó: Michael Nagle / Getty Images)