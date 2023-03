Irányba állította a Molt a kormány

Ahogy az Index is ismertette, április 1-jei hatállyal módosul az extraprofitadóról szóló kormányrendelet. A módosítás a kőolaj-előállító cégekre, tehát elsősorban a Molra vonatkozik.

Jóval kevesebb

A kiegészítés szerint a Mol új extraprofitadó-alapja a 2022. adóévi beszámolóban szereplő nettó árbevétel. Az adó mértéke 2,8 százalék, és az első, sajtóban szereplő számítások szerint az olajtársaság tavaly 9868 milliárd forint nettó árbevételt ért el. Így a korábbi hírek szerint az adó összege: 276,3 milliárd forint.

ÁM EZ A SZÁMÍTÁS TÉVES, ENNÉL JÓVAL KEVESEBBET KELL BEFIZETNIÜK.

A Molnak azért keletkezett extraprofitadó-fizetési kötelezettsége, mert túl nagy nyeresége lett – pontosabban olyan nyeresége keletkezett, amely az általános üzletmenetéből nem következne. Az importált Ural típusú kőolaj beszerzési ára jóval alacsonyabb, mint a Brenté, és a Mol a nagykereskedelmi árait a Brent alapján határozza meg. Jelenleg az Ural–Brent árkülönbözet hordónként 25 dollár, de volt ez 35 dollár is – békeidőben 5 dollár volt.

A különbözetre az állam eddig 95 százalékos adót vetett ki, április 1-jétől viszont nem a teljes árkülönbözet lesz az adóalap, hanem annak hordónként 7,5 dolláral csökkentett része. Fontos kiemelni, a Mol-csoport konszolidált árbevételének a 40 százaléka a magyar értékesítésből van.

A korábbi számítások, amelyek felvetődtek, a teljes Mol-csoport árbevételét veszik figyelembe, de csak a magyarországi árbevételt kell nézni.

Így a ténylegesen befizetendő tétel nagyjából az első számítások összeg fele lehet, és hozzávetőleg 140 milliárdos extraprofitadó jön ki, nem pedig 276,3 milliárd forint. (Ezt a számítást több lap már utólag módosította vagy javította.)

Gaál Gellért, a Concorde energetikai elemzője az Indexnek kiemelte, bár a közlöny szövegezése egyelőre nem egyértelmű, fontos változtatás, hogy az orosz olajat korábban 95 százalékon adóztatta meg a kormány, de most beletett az adóképletbe egy pluszszámot.

A Brent és az urali olaj közötti különbség nyerseségből mostantól ki kell vonni 7,5 dollárt hordónként. És ennek a maradékát adóztatja meg a kormány. Tehát a módosítás hordónként 7,5 dollárt hagy a Molnál. A vállalat esetén negyvennégymillió hordó 115 milliárd forintot jelent

– mondta az energetikai elemző, aki hozzátette, a mostani módosítással továbbá azt éri el a kormány, hogy a Mol motivált lesz a magyarországi kitermelésben. A végső célja a magyar kormánynak az energiaszuverenitás, most ehhez igazította hozzá a pénzügyi kondíciókat is. „Innentől kezdve az új földgáz- és kőolajkutakra nem a magas bányajáradék vonatkozik, hanem alacsonyabb. Így a Molnak is megéri a hazai fejlesztés” – összegezte.

A kormány motivációja egyértelmű lett ezzel a lépéssel: stabilabb és előrelátható bevételt akar.