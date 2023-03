Ledobta az árbombát a Penny: ezek a termékek lesznek olcsóbbak

Az üzletlánc azt írta, céljuk, hogy segítsenek az embereken a magas infláció által okozott gazdasági nehézségek közepette. Közölték azt is, hogy a tartósan csökkentett árú termékek már most is az alábbi kedvezményekkel vásárolhatók meg a boltjaikban:

a tészták átlagosan 17 százalékkal,

a sajtok 15-20 százalékkal,

a felvágottak pedig 10-15 százalékkal olcsóbban érhetők el,

az egyes kávé- és teafajták átlagos ára közel 20 százalékkal mérséklődött,

bizonyos kényelmi termékek pedig átlagosan 17 százalékkal csökkentek.

Továbbá arról is beszámoltak, hogy több, a közelgő húsvéti vendégváráshoz elengedhetetlen finomság ára is mérséklődik, ráadásul a kedvezményesen megvásárolható készételeknek köszönhetően a konyhában kevésbé aktívak is gondoskodhatnak az ünnepi hosszú hétvégén a finomságokról – áll az üzletlánc közleményében.

„A Pennynél folyamatosan tárgyalunk a beszállítóinkkal, hogy a vásárlóknak a legkedvezőbb ajánlatokat nyújtsuk üzleteinkben. Ennek eredményeit teljes mértékben az árak csökkentésére használjuk fel, ezért fogyasztóink számára még jobb ár-érték arányú termékpalettát kínálhatunk. A fogyasztói kosarak alakulását szintén folyamatosan figyelemmel kísérjük, az elmúlt időszakban jelentős eltolódás mutatkozott a saját márkás és olcsóbb termékek irányába, illetve jelentősen megnőtt az akciók iránti nyitottság. Ezekre reagálva döntöttünk úgy, hogy januártól folyamatosan csökkentjük több száz termékünk árát, valamint továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a hetente megjelenő akciós katalógusunkra, a Penny hűségkártyás ajánlatokra és a Penny applikációban elérhető digitális kuponokra is” – nyilatkozta Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője.

Egyre nagyobb az árverseny

A Magyarországon működő üzletláncok – köztük a Lidl, Aldi, SPAR, CBA – már hetek óta árháborút folytatnak, és egymásra licitálva csökkentik a termékek árát. Érdekes fejlemény lehet ezen a téren, hogy a kormány egy árfigyelő rendszert is bevezethet a közeljövőben azért, hogy segítsék a lakosság tájékozódását.

A Tesco kínálatában például január óta már több mint 2000 termék ára csökkent, február vége óta pedig több mint 400 termék áránál tapasztalható további mérséklődés. Hétfőn pedig bejelentették, hogy csütörtöktől például közel felére csökken a Kunsági tejföl ára, 26 százalékkal lesz olcsóbb a füstölt-főtt, kötözött lapockasonka, az Idared alma és a csemegehagyma 45-45 százalékkal lesz kedvezőbb árú.

Változik a parkolási rend a Pennynél

Az Index az elsők között írta meg, hogy a Penny Market is bevezeti a fizetős parkolási rendszert, amelynek értelmében a második órába lépve 2500 forintot, míg a harmadikba 5000 forintot kell fizetniük a vásárlóknak – ez némi felháborodást váltott ki.

Ezt követően nem maradt el az üzletlánc reakciója sem. A cég sietett leszögezni, hogy kiemelt figyelmet fordít vásárlói kényelmére, ebbe a boltok parkolóinak gépjárművel történő könnyű megközelíthetősége, elérhetősége is beletartozik. Mint írták, az utóbbi időben egyre több vásárlói jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy egyes Penny üzleteknél a parkolóban hagyott, nem vásárlási céllal érkező gépjárművek ellehetetlenítik a vásárlók számára a parkolást. Ennek érdekében több üzletben is bevezették a korlátozást.

(Borítókép: Róka László / MTI)