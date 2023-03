Szép hasznot hozhat idén a kukoricatermesztés a magyar gazdáknak

Az idei évben már eddig is csapadékosabb időjárásnak, a megfelelő vetőmagfajtáknak, valamint a magyarországi feldolgozóipar által biztosított stabil felvevőpiacnak és az ukrán szállítmányok okozta zavarok enyhülésének köszönhetően a kukorica idén szép hasznot hozhat a gazdáknak – vélekednek agrárpiaci szereplők.

A tavalyi történelmi aszály 240 ezer hektáron gyakorlatilag megsemmisítette a magyar kukoricatermést, és emiatt elsősorban az orosz–ukrán háború következményeként a szomszédból hozzánk érkező szállítmányok biztosították a folyamatos alapanyag-ellátást. Mindez egyes szereplőket negatívan érintett a mezőgazdaságban.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) friss összegzése szerint 2022-ben a szárazság jelentősen visszavetette a hozamokat, ezért Magyarország – amely hagyományosan exportőrnek számít ezen a területen – komoly importra szorult.

A behozott kukorica mennyisége az év végéig átlépte a másfél millió tonnát, ami csaknem négyszeresen meghaladja a 2021-es 400 ezer tonnát. Az aszály ellenére 1,87 millió tonna kukorica így is elhagyta az országot, valószínűleg még a korábbi készletekből.

Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint átlagosan 96,8 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a takarmánykukorica március első hetében. Ez ugyan még csaknem 5 százalékkal múlta alul az egy évvel korábbit, de a szakértők már rövid távon valószínűsítenek pozitív irányú elmozdulást az árakban.

Kedvezőbb időjárás, szárazságtűrő hibridek

A népi bölcsesség szerint tíz egymást követő évből háromban „szenved” a kukorica a szárazságtól, ezen már nagyjából túlestünk az elmúlt időszakban – közölte a dunaföldvári biofinomító, a Pannonia Bio a kedvező előjárási prognózisokra alapozva.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) megfigyelésen alapuló idei csapadékadatai is biztatóak. Tavaly szeptemberben, novemberben és decemberben is sok eső esett, és ebből a szempontból jól kezdődött az év. Január első 10 napjában az ország egyes részein az átlagos teljes januári csapadékmennyiség lehullott, sőt az OMSZ jelentése szerint a Veszprém vármegyei Bakonybélben új rekord is született.

Aki kukoricával tervez tavasszal, az ország nagyobb részében nedvesebb talajba vethet, és megalapozottan számíthat a további csapadék-utánpótlásra.

– vélekedtek az agrárszakértők, akik szerint ez nem garancia a szárazság elkerülésére, de mindenképp biztató jel. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a termőterület jellemzőitől függően érdemes az aszályt jobban tűrő vetőmagfajtákat, majd az időjárásnak megfelelő védekezési módot választani, amiben a falugazdászok és más szakemberek tudnak segíteni a bizonytalan gazdáknak.

Stabil a felvevőpiac

„Minden előrejelzés azt mutatja, hogy a bizonytalanságok miatt idén csökken a kukorica vetésterülete. Azt azonban fontos tudni, hogy a hazai feldolgozóipar biztos felvevőpiacot kínál a termésnek. A korábbi évekhez hasonlóan a Pannonia Bio, amely stratégiai területnek tekinti a mezőgazdaság és az élelmiszeripar dinamikusan növekvő fehérjeigényének kiszolgálását, idén is nagyságrendileg egymillió tonna kukorica felvásárlását tervezi, és ebben változatlanul számít a magyar gazdák együttműködésére” – mondja Lengyel Zsolt a cég kereskedelmi igazgatója.

Mint említettük, a magyar gazdák elbizonytalanodásában az Ukrajnából érkező és az országban rekedő szállítmányok is szerepet játszottak. A friss hírek szerint azonban a helyzet idén enyhülhet, mivel az ottani vetésterület jelentősen csökken, és a tavaszi munkálatok is csúsznak – összegzik a szakértők.

(Borítókép: Czeglédi Zsolt / MTI)