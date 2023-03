Jelentős kedvezményt ad a húsvéti bevásárlás végösszegéből a Tesco, amely jövő szerdától egyes árucikkek esetében 50 százalékos leárazásig is elmegy – tudta meg az Index. Az áruházlánc több mint 2500 termék árát csökkentette januártól.

A Tescónál már korábban azt jelezték lapunknak, hogy nem egy-egy termék árának csökkentésére van szükségük a magyar családoknak, ez irányú filozófiájukat pedig az Index birtokába került lista is alátámasztja. Jövő szerdától lesznek olyan sajtok, amelyek több mint 50 százalékos kedvezménnyel kaphatók, míg a magyar fejes saláta 35 százalékos leárazás mellett, a húsvéti reggeli elengedhetetlen tartozéka, a magyar hónapos retek pedig csaknem féláron lesz beszerezhető.

Az ár és a minőség egyszerre fontos

A január óta több mint 2500 termék árát csökkentő vállalatnál a múlt héten jelentették be azt is, hogy a húsvéti időszakban mennyiségi kompromisszumot sem kell kötniük a vásárlóknak, miután megemelték az árstopos termékekre vonatkozó vásárlási limitet az ünnep előtti időszakban, sőt, a tojás esetében el is törölték azt. A Tesco szerint

a húsvét a nagy családi ebédek, vacsorák időszaka is, ezért nagyon fontos, hogy az alapvető élelmiszerekhez jó áron és jó minőségben jussanak hozzá a vásárlók.

Ezt támasztja alá a lapunk birtokába került lista is, amely szerint

a fonott kalács 40 százalékos,

a húsvéti húsok, így a friss sertéstarja 20 százalékos,

a friss magyar sertésoldalas 18 százalékos,

az ünnepi édességek és italok mintegy 30 százalékos,

a sütési alapanyagok 35 – 44 százalékos kedvezménnyel kaphatók.

Továbbá az ünnepi dekorációt a húsvét előtti szerdán és csütörtökön, illetve szombaton 50 százalékkal olcsóbban találják a vásárlók, sőt öt pezsgő vásárlása esetén a legolcsóbbat ingyen vihetik haza.

Az egészséges étkezésre kiemelten figyelő áruházlánc jövő héten 45 százalékkal csökkenti az alma, 31 százalékkal a magyar eperparadicsom árát, a sütéshez használt magvak esetében pedig akár 44 százalékos kedvezménnyel is találkozhatnak a vásárlók. Mindezeken túl a Tesco jövő kedden is általános 5 százalékos kedvezménnyel várja a nyugdíjasokat, sőt jövő szerda és szombat között 2500 forint kedvezményt kapnak azok, akik 20 ezer forint felett vásárolnak.

Megemelt vásárlási limit az árstopos termékeknél Literes kiszerelésű napraforgó-étolaj esetében 4 liter, búzafinomliszt esetében 10 kg, csirkemell és csirke far-hát esetében 4 kg, sertéscombnál 6 kg, burgonyánál pedig 12 kg lesz az egy vásárlás alkalmával maximálisan megvásárolható mennyiség a Tescónál. Sőt, a húsvét egyik legfontosabb élelmiszere, a tojás esetében az áruházlánc az ünnepi időszakban minden vásárlási korlátozást megszüntet.

Beleállt az árháborúba az egész szektor

Az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok sorra dobták le a maguk árbombáit az utóbbi időszakban. Ez jó hír a lakosságnak, hiszen

levegőhöz jutnak a 25 százalék feletti inflációval, azon belül 43 százalékot meghaladó élelmiszer-drágulással szembesülő háztartások.

Legutóbb a Penny számolt be arról, hogy január óta közel 400 termék árát csökkentette tartósan, akár 33 százalékkal. Az árcsökkentés elsősorban a tejtermékeket, a száraztésztákat és a húskészítményeket érinti, de az áruházlánc folyamatosan bővíti a kedvezményes árucikkek körét. A többi diszkontlánc sem tétlenkedett: az Aldi azt közölte, hogy akár 60 százalékig is elmegy az akciózásban, számításai szerint így már 3500 forintból is összeállítható egy ünnepi asztal.

A Lidl arról tájékoztatott, hogy árcsökkentési programot indított január elsejétől, melynek köszönhetően az első negyedévben már közel 400 termék ára mérséklődött. Egyes árucikkek akár 29 százalékkal olcsóbban is megvásárolhatók, de az átlagot tekintve mintegy 10 százalékkal kerülnek kevesebbe az érintett termékek. Közben a SPAR is kilőtte a maga rakétáit: az Árzuhanás Promócióban már csaknem 400 kedvezményes termék szerepel, 5 és 39 százalék közti akciókról számoltak be.

(Borítókép: Jeff J Mitchell / Getty Images)