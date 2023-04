Nyeregbe pattant a forint, és nem látjuk, hol a vágta vége

Az utóbbi hetekben halálra rémítette a forintot az Amerikából átgyűrűző bankválság. Az öreg kontinens azonban sikeresen vette fel a harcot a banki rémmel, a pánik visszahúzódásával a forint is kilépett a fényre, ezen a héten erősödött a főbb devizákkal szemben. Az európai tőzsdéken pozitív hangulat uralkodik, és a magyar BUX-index is pluszban zárta a hetet. A kőolaj és a földgáz is drágult. Heti tőzsdei összefoglalónk.