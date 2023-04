Az uniós források felhasználásáért és területfejlesztésért felelős miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy újra Brüsszelbe utazik. Navracsics Tibor azt írta, folytatódnak a tárgyalások.

Navracsics Tibor újra Brüsszel felé veszi az irányt. Az uniós források felhasználásáért és területfejlesztésért felelős miniszter hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy újra Brüsszelbe utazik tárgyalni.

Navracsics Tibor kedden az Egyensúly Intézet Magyarország 2030 című konferenciáján vett részt, ahol többek között arról beszélt, hogy Magyarországé ugyan nem a legmagasabb felzárkózási ütem, de nagy viharoktól mentesen, szépen lassan zárkózik az ország.

A régiós fejlettségi szintről kifejtette: az egész ország sikere Budapest sikere, „ha Budapest sikeres város tud lenni, akkor az ország is sokkal nagyobb mértékben tud sikeres lenni”.

Beszédében a miniszter a belföldi vándorlásra, a foglalkoztatottsági rátára, valamint a boldogságindexre is kitért. Navracsics Tibor szerint „ha 2030-ra az Európai Unió öt legélhetőbb tagállama közé akarunk tartozni, akkor csak egy része a feladatnak, hogy a materiális javakban és mutatókban javulást kell elérnünk. Talán az egyik legkockázatosabb vállalkozás, hogy a boldogságindexben is javulást érjünk el.”

Közel a megegyezés

Mint megírtuk, Bóka János európai ügyekért felelős államtitkár nemrég azt nyilatkozta, hamarosan megszülethet egy megállapodás, amellyel Magyarország egy lépéssel közelebb kerülhet ahhoz, hogy hozzájusson az összesen mintegy 27,8 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forráshoz. Ezt Varga Judit igazságügyi miniszter is megerősítette, és azt mondta, a 27 vállalás többségét már az uniós intézmények által nem vitatottan teljesítették, és „a labda már a bizottságnál pattog”.

Az uniós források megérkezéséről Navracsics Tibor akkor szintén bizakodóan beszélt. Az InfoRádiónak adott interjújában elmondta: egészen biztos, hogy 2023-ban megérkeznek az uniós források, de ő még abban is bízik, hogy egy részükhöz már az év első felében hozzájutunk.

„Törvényszövegről folynak a tárgyalások, ebből adódóan ezek konkrét megoldások, konkrét szövegjavaslatok, ezért is tart tovább. Az Európai Bizottság konkrétan jelezte azt is, hogy mit tart aggályosnak az igazságszolgáltatási rendszer jelenlegi működésében és hatáskörmegosztásában, így a megoldások is konkrétak” – mondta Navracsics Tibor.

Arról, hogy pontosan miért is lenne fontos, hogy Brüsszellel megállapodjunk, egy fejlesztéspolitikai szakértőt kérdeztünk nemrég.