Ennyi lehet idén az államadósság, miután Varga Mihályék kezelésbe veszik

Az államadósság GDP-arányos szintjét 73,3 százalékra javította a kormány tavaly az egy évvel korábbi 76,6 százalékról – erősítette meg a friss adatokat Varga Mihály Facebook-oldalán kedden.

A pénzügyminiszter vállalta, hogy még az idén 70 százalék alá faragják az államadósság arányát.

Hozzátette, míg a magyar adósságszint 73 százalék közelébe csökkent, az uniós átlag 86 százalékon áll.

A KSH adataiból kiderült, hogy a kormányzati szektor bevételei jelentősen nőttek a tavalyi második fél évben, azonban a kiadások is megugrottak. Az egyenleg összességében 209 milliárd forinttal kedvezőtlenebb lett, bár GDP-arányosan javult – világított rá Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető elemzője.

A kormányzati szektor bevétele 27 715 milliárd, kiadása 31 874 milliárd forint volt 2022-ben. Ezzel a kormányzati szektor hiánya a tavalyi évben tervezett 4,9 százalékos hiánycélnál magasabb lett.

A tavalyi érték ugyan érdemben kedvezőbb az előző évi 7,1 százaléknál, de a deficit ennél gyorsabb ütemű lefaragására lesz szükség

– világított rá Regős Gábor.

Drágán finanszírozható államadósság

„A beruházások elhalasztása is megjelenik az adatokban: itt a növekedés mindössze 1,7 százalékot tett ki, amely reálértéken markáns csökkenést jelent. Másfélszeresükre nőttek ugyanakkor a kamatkiadások: ez az elszálló infláció miatti magasabb kamatkörnyezettel indokolható. Ebből az is következik, hogy szükséges a pénzforgalmi hiány lefaragása is, hiszen a jelenlegi kamatkörnyezetben a magyar államadósság csak drágán finanszírozható. Ebből a szempontból is fontos lenne az uniós források tényleges beérkezése, hiszen ez mérsékelné a finanszírozási igényt” – mutatott rá Regős Gábor.

A szakértő szerint kedvező ugyanakkor, hogy a GDP-arányos államadósság 76,6 százalékról 73,3 százalékra csökkent, amely jelentős mérséklődést jelent.

Ez a nominális GDP több mint ötödével való bővüléséből ered, amelyet kisebb részben a gazdasági növekedés, nagyobb részben a magas infláció magyaráz. Ez azt jelenti, hogy itt némileg megjelenik az adósság elinflálása, ugyanakkor ez mégsem ennyire egyszerű, hiszen a magas infláció magas kamatkörnyezetet eredményez, amely pedig növeli a finanszírozási költségeit, tehát a magyar adósság végső soron mégsem inflálható el olyan könnyen.

