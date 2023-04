Mintegy 120 termék árát csökkenti az Aldi a húsvéti időszak előtt. A Magyarországon működő üzletláncok már hetek óta árháborút folytatnak, a kormány egy árfigyelő rendszert is bevezethet a közeljövőben.

Az Aldi Magyarország is folytatja a húsvéti időszak előtti árcsökkentést: az áruházlánc az ünnep előtti héten 2023. április nyolcadikáig, illetve a készlet erejéig újabb, mintegy 120 termék – köztük 30 húsvéti csokoládé és édesség – árát csökkenti jelentősen, akár 60 százalékkal, továbbá egyes termékeknél mennyiségi kedvezményeket vezet be.

A most érvényes árak néhány terméknél már közel 40 százalékkal vannak az elmúlt hónapokban tapasztalt csúcsárhoz képest. Az árkedvezmény mértéke eltérő az egyes érintett termékcsoportoknál:

a zöldség-gyümölcsök esetében 25–50 százalék,

a húsvéti csokoládék és édességek esetében 7 – 31 százalék,

31 százalék, az Azon melegében látványpékség egyes termékeinél 33 – 50 százalék,

50 százalék, friss húsok, sonkák, felvágottak esetében 14 – 33 százalék,

33 százalék, a tejtermékek esetében 20 – 29 százalék,

29 százalék, üdítőitalok esetében 7 – 21 százalék,

21 százalék, vegyiáruk esetében 25 – 41 százalék.

Árháború Magyarországon

Amint arról beszámoltunk, a többi áruházlánc is jelentős kedvezményt ad a húsvéti bevásárlás végösszegéből. A Tesco szerdától egyes árucikkek esetében 50 százalékos leárazásig is elmegy, de a SPAR és INTERSPAR áruházakban is újabb termékeknek csökken az ára. A Penny sem maradt alul az árversenyben, ugyanis bejelentette, január óta közel 400 termék árát csökkenti tartósan, akár 33 százalékkal.

A Magyarországon működő üzletláncok már hetek óta árháborút folytatnak, és egymásra licitálva csökkentik a termékek árát. Érdekes fejlemény lehet ezen a téren, hogy a kormány egy árfigyelő rendszert is bevezethet a közeljövőben azért, hogy segítsék a lakosság tájékozódását.