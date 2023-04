Csak úgy száguld a forint, megdöntött egy majdnem egyéves rekordot

Szerdán jelentősen erősödött a forint árfolyama a külföldi valutákkal szemben. A dollárral szemben rég nem látott szintre ért el a magyar pénz. Az uniós forrásokkal kapcsolatos híreket figyeli most a piac, ez mozgathatja meg jelentősen a magyar fizetőeszközt.

Nemrég az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője beszélt az Indexnek arról, hogy a forint nagy mérföldkövekhez közelít, és akár egyéves rekordot is elérhet a külföldi valutákkal szemben. Varga Zoltán azt is elmondta, hogy mikor érhet el csúcsot a forint az előrejelzések szerint a dollárral és az euróval szemben. Az uniós forrásokkal kapcsolatos híreket figyeli most a piac, ez mozgathatja meg jelentősen a magyar fizetőeszközt.

Egyelőre a piac visszaigazolja a fenti előrejelzést, szerdán ugyanis ismét jelentős erősödésen ment át a forint:

a dollár éjfélkor még nagyjából 345 forintba került, ehhez képest cikkünk írásakor (12.17-kor) kereken 343 forintot kellett fizetni érte;

az euró pedig az éjféli 377,75 forint körüli szintről ugyancsak nagyjából két forinttal erősödött – cikkünk írásakor ez 375,76-nál állt.

Forrás: tradingview.com

Mindez a dollár esetében azt is jelenti, hogy a forint egy majdnem egyéves csúcsot már megdöntött:

ennél olcsóbb utoljára 2022. április 21-én volt az amerikai fizetőeszköz.

Mindemellett Varga Zoltán arra is figyelmeztetett az Indexnek adott interjújában, hogy a mostani erősödés csak egy ideiglenes jelenségnek tekinthető, és könnyen lehet, hogy az év második felében ismét a 400–410 közötti szintre tér vissza az euró ára.