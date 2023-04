Tovább görgethető és megosztható adatkeretet vezet be a Vodafone

A nemzetközi és hazai mobilpiaci riportok és jelentések alapján az egy főre jutó mobiladathasználat évente átlagosan harmadával növekszik. Az egyre nagyobb adatigényt támasztja alá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legfrissebb mobilpiaci jelentése is, amely az elmúlt 4 évet figyelembe véve évente átlagosan 35 százalékos növekedésről számolt be.

A Vodafone Magyarország saját kimutatásai is hasonló tendenciákat mutatnak: nem korlátlan tarifacsomagos ügyfelek átlagos adathasználata 3-4 GB körül mozog, míg a korlátlanságot kínáló RED-es ügyfelek átlagos adatfogyasztása már több mint 25 GB/hó, és folyamatosan növekszik. Ezen adathasználati trendeket, valamint az ügyfelek megnövekedett adatigényét alapul véve

KÉT ÚJ FUNKCIÓT, A GO DÍJCSOMAGOK ESETÉBEN GÖRGETHETŐ, A RED CSOMAGOK ESETÉBEN MEGOSZTHATÓ ADATKERETET VEZET BE MOBILPORTFÓLIÓIBA A VODAFONE MAGYARORSZÁG.

A társaság közleményében azt írja, a RED ügyfelek tarifacsomagtól függően 5GB vagy 10GB adatot havi szinten díjmentesen megoszthatnak egy másik családtagjukkal, ezzel kiegészítve a párjuk vagy gyermekük adatkeretét.

A nem korlátlan adatkerettel rendelkező ügyfeleinek kétharmada nem fogyasztja le a díjcsomagjában foglalt adatot. Erre a jelenségre nyújtanak megoldást a szolgáltató görgethető adatkeretet magában foglaló Go díjcsomagjai. A Go Light+, Go Easy+, Go Midi+ és Go Super+ díjcsomagok esetében a hónap végéig fel nem használt adatkeretet átgörgethetik a következő hónapra a díjcsomagokat igénybe vevő ügyfelek. Az újítással az ügyfelek által megvásárolt, azonban fel nem használt adatmennyiség nem veszik el, hanem a következő hónapban is felhasználható. A megmaradt adatmennyiség automatikusan átkerül a következő számlázási időszakra, anélkül, hogy az előfizetőknek ezzel bármi teendőjük lenne. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy csak az aktívan használt kártyák esetén működik a görgetés.