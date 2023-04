Most kell fizetni a télen rendelt hatósági áras tűzifáért, de csak a nyár végén szállítják ki

A család jelenleg még a tartalékait éli fel, ami a tűzifát illeti, de ha nem lett volna belőle, akkor ráfáznának, ugyanis a decemberben rendelt hatósági áras tűzifa nem érkezik meg az idei fűtési szezonban.

Azonban levelet kaptak az erdőgazdaságtól, mely szerint utaljanak el április közepéig 300 ezer forintot, hogy legkésőbb nyár végéig hozzájussanak a fához, amelyet így majd csak a következő szezonban tudnának használni, de érthető módon kissé bizonytalanok a fizetésben.

Se aláírás, se bélyegző, se semmi nincs ezen a levélen. Ez elvileg hivatalos levél

– mondta az asszony az RTL Híradó stábjának.

Korábban pedig a Házon kívül című műsor stábja is forgatott egy hasonló cipőben járó nővel, aki a szállítással együtt 200 ezer forintért hozzájutott 5 köbméternyi fához még a fűtési szezonban, a másik 5 köbmétert viszont csak most kaphatja meg.

Előre kell befizetni, és akkor állítólag augusztus végéig mindenkinek ki fogják szállítani. És a többit, a szállítási költséget, meg fa kivágásának költséget, azt majd akkor fizetjük, amikor megérkezik a fa

– mondta.

Szeptember közepén jelentette be az Agrárminisztérium, hogy háztartásonként 10 erdei köbméter tűzifa igényelhető kedvezményesen. A Híradó stábja pedig most több erdőgazdaságot is megkeresett, akik azt mondták:

azért kell előre utalni, mert a program április közepén véget ér.

Tehát, ha a pénz nem érkezik meg ebben a szezonban április 15-éig, akkor nem kap augusztusig fát a megrendelő.

De aggódni nem kell az előfizetés miatt, ha valaki kifizeti a pénzt és mégsem lesz elérhető a megrendelt fa, akkor visszautalják

– tájékoztattak az erdőgazdaságok.

Az Agrárminisztérium a Híradó megkeresésére megerősítette: a kedvezményes árú tűzifa vásárlására és a pénz befizetésére április 15-éig van lehetőség. Mint írják, az elmúlt időszakban sokan lemondták korábbi rendelésüket: van olyan állami erdőgazdaság, ahol ez az arány 70 százalékos volt.