Megszólalt a befolyásos Wall Street-i bankár, jöhet a recceszió?

Az Egyesült Államokban március elején tört ki egy bankpánik, amelynek az elindítója a Silicon Valley Bank volt. A pénzintézet napokon belül becsődölt, két másik bankkal együtt (Signature Bank és Silvergate Bank), és a válság miatt az amerikai regionális bankokban megrendült a lakosság bizalma. Egyesek pedig már azt emlegetik, hogy a 2008-ashoz hasonló bankválság jöhet.

Most Jamie Dimon, a JPMorgan Chase & Co. vezérigazgatója – aki 2008-ban személyesen is nagy szerepet játszott két bank, a Bear Stearns és a Washington Mutual kimentésében is, most pedig a First Republic Bank nevű, népszerű kaliforniai banknál próbálja megismételni ugyanezt – a CNN-nek adott interjúban beszélt arról, hogy szerinte mi lesz a kifutása ennek a válságnak.

Mint mondta: a Silicon Valley Bank és a Signature Bank összeomlása miatt megnőtt az esélye annak, hogy az Egyesült Államok recesszióba zuhan. Hozzátette, hogy a bankrendszer szerinte továbbra is stabil lábakon áll, és egyáltalán nem szükségszerű az, hogy a válság recessziót eredményezzen, de a krízis egyértelműen „a recesszió irányába hat”,

és az amerikai gazdaság felett sötét fellegek tornyosulnak.

Jamie Dimon ezzel kapcsolatban több kockázatot is említett, köztük az amerikai jegybank (Fed) kamatemelési ciklusát, az emelkedő inflációt, valamint az ukrajnai háborút is.

Lesznek-e további bankcsődök?

A JPMorgan Chase vezérigazgatója úgy fogalmazott, bízik benne, hogy a bankválság mielőbb megoldódik, de korántsem biztos abban, hogy a legrosszabbon már túl vannak. Épp ezért azt sem zárta ki, hogy az idén akár további bankok is csődbe mehetnek, de leszögezte, hogy ennek ellenére koránt sincs szó olyan válságról, mint amire 2008-ban volt példa. Akkor ugyanis, mint mondta,

a világ több száz pénzintézetének volt túl nagy a tőkeáttétele. Ma erről nincs szó. Nincsenek nagy bajok a jelzálogpiacon sem. Ez egyáltalán nem olyan, mint 2008 volt, az amerikai közvéleménynek sem szabad ezt gondolnia.

Hozzáfűzte, még az sem probléma, ha néhány további bank becsődől az Egyesült Államokban, azt viszont nem szabad megengedni, hogy beinduljon egy dominóeffektus. Végül arról is beszélt, hogy szerinte az amerikai bankoknak fel kell készülnie arra az eshetőségre, hogy a Fed még sokáig folytatja a kamatemelést, és ez jelentősen befolyásolhatja a pénzintézetek befektetéseit is.

Magyarországot is elérheti?

A svájci Credit Suisse márciusi összeomlása után német szakértők beszéltek arról, hogy még egy európai bankválságot sem lehet kizárni. Arról, hogy Magyarországot is fenyegeti-e ez a veszély, néhány magyar szakértő beszélt nemrég az Indexnek.

