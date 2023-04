Valósággá válhat a kormány megdöbbentő jóslata

Idén az első hónapban 25,7 százalékkal, utána februárban 25,4 százalékkal nőtt a fogyasztói árindex az egy évvel korábbihoz képest, így egy enyhe trendforduló már látható. Szerdán érkeznek a márciusi inflációs adatok, amikor már talán egyértelmű lehet az áremelkedésben tapasztalható enyhülés. Mindenekelőtt fontos leszögezni: az infláció csökkenése nem azt jelenti, hogy ne lenne áremelkedés, csak az árváltozás – a viszonyított időszakhoz képest – csökken. A kormányfő ígérete szerint év végére az infláció egy számjegyű lehet.

A Magyar Bankholding vezető elemzője úgy véli, márciusban 24,7 százalékra csökkenhet az éves inflációs mutató. „A következő hónapokban a bázishatások, az üzemanyagárak enyhülése és egyes élelmiszertermékekre bejelentett árcsökkentés miatt az infláció fokozatos, majd az év közepétől meredek mérséklődésére számítunk, így várakozásunk szerint januárban tetőzhetett az infláció” – jelezte Horváth András az Indexnek.

A vezető elemző újabb külső ársokkra nem számít, és szerinte a forint októberi mélyponthoz képesti erősödésének további mérséklő hatása van. „Az idei év végére egy számjegyű inflációra számítunk. Az idei éves átlagos infláció ugyanakkor mérsékelten meghaladhatja a korábbi 17,6 százalékos várakozásunkat” – összegezte Horváth András. Így egy erőteljes külső hatás hiányában kijelenthető a fordulat.

Az előző év második felében már eleve erős volt az áremelkedés, az ahhoz viszonyított esetleges további drágulás már önmagában relatíve kisebb mértékű. A csökkenéshez a bázishatás mellett a már említett termékcsoportokban bekövetkező árcsökkenések, illetve a reáljövedelmek mérsékelt keresletcsökkenő hatása is hozzájárul.

Ezenfelül a tartós fogyasztási cikkek árait korábban jelentősen növelte a forint érdemi gyengülése, a nyersanyagárak megugrása, az alkatrészhiány, a szállítási költségek elszállása is, az új autók árának emelkedését azonban a lényegesen magasabb műszaki tartalom is befolyásolta. A tartós fogyasztási cikkek áremelkedése is csillapodhat, amely már az elmúlt hónapokban megjelent