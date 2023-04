A forint árfolyamának a nemzetközi környezet nem kedvezett a tavalyi év második felében, ekkor robbantották fel az Északi Áramlatot. Ennek nyomán megindultak a forint elleni spekulációk, és az ebből fakadó értékvesztés – a szeptember 27-i 411 forintos árfolyam gyengült a 433-as szintig – késztette a jegybankot arra, hogy az alapkamat változatlansága mellett bevezesse az egynapos betéti eszközét kiemelkedően magas, 18 százalékos kamattal, illetve hogy biztosítsa az energiaimporthoz szükséges devizát – fejtette ki lapunknak Regős Gábor.

Egy túl korai kamatcsökkentés gyengíthetné az árfolyamot, míg egy kitolt lazítás erősíthetné azt

– ismertette a vezető elemző.

Mint mondta, most a reggel érkező inflációs adatokra figyel a piac. Időközben meg is érkeztek ezek az adatok, ebben a cikkünkben számoltunk be róluk.

Így áll a forint

A forint árfolyama 7 óra 45 perckor 376,13, az euróval szemben, ami gyengülést jelent a tegnap esti 375,21-es euróhoz képest.

Az amerikai fizetőeszközzel szemben viszont erősödni tudott a magyar deviza, reggel 7 óra 45 perckor 344 forint 12 fillérre ért a jegyzés a tegnap esti 344,78-ról.

