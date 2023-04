Már látszik a kormány jóslata, de csak ha nagyítóval nézzük

Egy év alatt, tavaly márciushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 42,6 százalékkal emelkedett, ezen belül a leginkább a tojásé (74,0 százalék), a tejtermékeké (72,8 százalék), a vaj és vajkrémé (68,0 százalék), a kenyéré (67,0 százalék), az édesipari lisztesárué (66,2 százalék), a sajté (60,6 százalék), a száraztésztáé (53,9 százalék), a tejé (50,4 százalék) és a péksüteményeké (48,0 százalék). A termékcsoporton belül a liszt (9,7 százalék) és az étolaj (3,9 százalék) ára nőtt a legkisebb mértékben.

A tartós fogyasztási cikkekért 11,2, ezen belül az új személygépkocsikért 20,7, a fűtő- és főzőberendezésekért 19,6, a konyha- és egyéb bútorokért 18,9, a szobabútorokért 16,7 százalékkal kellett többet fizetni. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 19,7, ezen belül a szeszes italok 27,4 százalékkal drágultak. Az állateledelek ára 62,3, a mosó- és tisztítószereké 35,8, a testápolási cikkeké 28,1, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 26,9 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagok 26,9 százalékkal drágultak. A szolgáltatások díja 13,0 százalékkal emelkedett, ezen belül a taxi 35,7, a sport- és múzeumi belépők 27,7, az autópálya-használat, gépkocsikölcsönzés, parkolás 26,4, a belföldi üdülés, illetve a járműjavítás és -karbantartás egyaránt 24,4, a lakásjavítás és -karbantartás 20,6 százalékkal került többe.

Egy hónap alatt, februárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,8 százalékkal nőttek. Az élelmiszerek 1,5 százalékkal drágultak, ezen belül az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs) 6,1, a kávé 5,1, az alkoholmentes üdítőitalok 4,5, a büféáruk, illetve a csokoládé, kakaó egyaránt 2,6, az éttermi étkezés 1,6 százalékkal. Ugyanakkor a sajt 3,7, a vaj, vajkrém 3,1, a száraztészta 2,3, a péksütemények 1,2, a tej 0,8 százalékkal olcsóbb lett.

A járműüzemanyagok ára 2,6 százalékkal csökkent. Az állateledelek 7,0, a mosó- és tisztítószerek 2,1, a virág és dísznövény 1,9 százalékkal többe került. A szolgáltatások átlagosan 1,9 százalékkal drágultak, ezen belül a telefon- és internetszolgáltatások 8,4, a tv-előfizetések 6,5, a taxi 4,6, a belföldi üdülés 3,2, a testápolási szolgáltatások 2,1 százalékkal.

Elemzői várakozások

Mint, ahogy azt hétfőn megírtuk, a következő hónapokban a bázishatások, az üzemanyagárak enyhülése és egyes élelmiszertermékekre bejelentett árcsökkentés miatt az infláció fokozatos, majd az év közepétől meredek mérséklődésére lehet számítani – fogalmazott az Indexnek Horváth András. A Magyar Bankholding vezető elemzőjének véleményét osztja Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője is. Tehát az inflációs fordulat megtörténhetett.

A Magyar Bankholding vezető elemzője újabb külső ársokkra nem számít, és szerinte a forint októberi mélyponthoz képesti erősödésének további mérséklő hatása van. „Az idei év végére egy számjegyű inflációra számítunk. Az idei éves átlagos infláció ugyanakkor mérsékelten meghaladhatja a korábbi 17,6 százalékos várakozásunkat” – összegezte Horváth András.

Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője is úgy nyilatkozott lapunknak, hogy éves alapon mérve tovább lassulhat az infláció, szerinte egyre több kiskereskedelmi üzletlánc szállt be az „élelmiszerár-háborúba”, ez pedig komoly hatást gyakorolt. Az Oeconomus elemzője úgy véli, az infláció várható további lassulása mögötti technikai tényezők mellett külső és belső gazdasági hatások is szerepet játszanak: a globális nyersanyagárak és félvezetőárak 2022-ben lefordultak csúcsszintjeikről és mérséklődni kezdtek, mely idén is folytatódott, az értékláncokban a koronavírus-járvány miatti széttöredezettség is kezd helyreállni. Az utóbbi időszakban a világpiaci energiahordozók ára is normalizálódott, a világpiaci földgázárak, köztük a holland tőzsdei gázár (TTF) is jelentősen csökkent, illetve a hazai és nemzetközi jegybanki kamatemelések is visszafogják a gazdasági aktivitást, ezáltal hatnak az infláció lassulására.