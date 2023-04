Milliós fizetéssel kecsegtet az új munka, amelyet a ChatGPT teremtett

Egyre több cégnél jelenik meg az új munkakör, amelyet a ChatGPT teremtett: a prompt engineer. Mivel a technológiai újítások főleg Amerikából érkeznek – és ez fokozottan igaz az IT-szektorra –, az angol nyelvű szakzsargon is elkerülhetetlen. Cikkünk megértéséhez elsőnek is fontos tisztázni, hogy mi az a prompt.

Mi az a prompt?

A prompt nem új kifejezés, a DOS-os időkben parancs volt a magyar megfelelője, hiszen az MS-DOS operációs rendszert egy parancssoron keresztül értük el, ahol különböző parancsokat tudtunk adni a számítógépnek. Az angolban ezt már akkor is promptnak hívták, annyi különbséggel, hogy most emberi nyelven kommunikálunk a számítógéppel, és nem előre meghatározott parancsokon keresztül – magyarázza David Taylor, a promptmaster.com AI-oktatási platform és Next Earth web3 metaverzum társalapítója.