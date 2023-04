Fontos mérföldkőhöz közelít a forint, legutóbb egy éve láttunk ilyet

Egy fontos szintet tört át csütörtökön a forint, a gyengülő dollárral szemben 340 alá kúszott. Ha így menetel a magyar fizetőeszköz, hamarosan új forintrekordról számolhatunk be.

A dollár a mai nap folyamatosan gyengül az euróval szemben, amit a forint is meglovagol, a reggeli 341,25-ről délután 13 óra 30 percre már 339,87-re erősödött az amerikai devizával szemben. Legutóbb tavaly áprilisban láttunk ilyet, és vészesen közelítünk az új forintrekordhoz. A gyengülő dollár mellett a pozitív európai piaci hangulat is kedvez a forintnak. Az euróval szemben is menetel a magyar fizetőeszköz, a reggeli 375-ös szintről délután 13 óra 30 percre 374,5-re erősödött.

Nem feltételezve váratlan eseményt, a következő időszakban az árfolyamot elsősorban az befolyásolja, hogy az Európai Unió folyósítja vagy visszatartja a hazánknak járó forrásokat – az előbbi esetben erősödhet, míg az utóbbiban gyengülhet a forint. Szintén befolyásolhatják az árfolyamot az energiaárak, illetve a monetáris politika: egy túl korai kamatcsökkentés gyengíthetné az árfolyamot, míg egy kitolt lazítás erősíthetné azt – mondta lapunknak Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető elemzője.