Orbán Viktor nem tágít: eltervezte, végrehajtja

Mint ismert, péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: a kormány nem vezetheti ki az élelmiszerekre kivetett ársapkákat. Úgy véli, az élelmiszereknél drasztikus áresés történt, az infláció csökkenése áprilisban már érezhető lesz, számítása szerint május-júniusban határozott esés várható. Ugyanakkor még „túlságosan magas, ennek a letörésén dolgozunk, beadtuk az inflációvakcinát. Legyen verseny, menjenek lefelé az árak” – összegezte. Mindenekelőtt fontos leszögezni: az ársapka önmagában nem ördögtől való intézkedés, az orosz–ukrán háború miatt kialakult inflációs nyomás miatt számos uniós ország alkalmazta.

Érintett termékek

A kormány 2021 őszén átmenetileg árstopot vezetett be egyes alapvető élelmiszerekre. Tavaly novemberben arról döntöttek, hogy kibővíti az egyes alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot. Az árkorlátozás innentől már a tyúktojásra és az étkezési burgonyára is vonatkozik, miközben a korábban megjelölt termékekre is változatlanul érvényes.

A hatályos jogszabály értelmében az élelmiszerárstop 2023. április 30-ig tart. Az árszabályozás az alábbi termékekre terjed ki: kristálycukor, búzafinomliszt, finomított napraforgó-étolaj, házi sertéscomb, csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég, valamint az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt 2,8 százalékos zsírtartalmú tehéntej – e termékek ára nem lehet magasabb a 2021. október 15. napi árnál. A tyúktojás és az étkezési burgonya – az újburgonya kivételével – ára nem lehet magasabb a 2022. szeptember 30. napi árnál.