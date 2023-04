OnlyFans-modellek számára adott ki figyelmeztetést a NAV

Az OnlyFans az utóbbi években egyre népszerűbbé vált: az oldalnak egyre több alkotója és regisztrált látogatója (szóhasználatukkal élve: „rajongója”) van, ennek hatására pedig a bevételek is gyors ütemben emelkedtek.

A közelmúltban egy brit adóhatósági határozat miatt az Európai Bíróság is foglalkozott azzal, hogy kinek és hogyan kell adóznia az OnlyFansen termelt alkotói jövedelmek után.

Az alapvető kérdés az volt, kinek és mennyi áfát kellene megfizetnie a bevétel után.

Az OnlyFanset az Egyesült Királyságban bejegyzett Fenix International Ltd. üzemelteti, és egészen 2020-ig bezárólag közvetlenül ők szedték be a rajongók által befizetett összegeket, és ők is adóztak azután egy bizonyos összeget.

Akkor viszont a brit adóhatóság kimondta, hogy a cég helytelenül járt el, és egy hosszabb jogi vita indult arról, hogy miként és mennyit kellene adózniuk, így került az Európai Bíróság elé az ügy.

Most ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatban a Világgazdaság kért tájékoztatást a magyar adóhivataltól. Kis Péter András, a NAV sajtószóvivője azt írta válaszában, hogy „az alkotó két lehetőség közül választhat”.

Vagy vállalkozóvá válik (akár egyénivé, akár céges formában), vagy pedig a személyi jövedelemadó szabályai szerint fizeti a közterhet.

„Ha valaki kiegészítő tevékenységként tesz közzé tartalmakat az OnlyFansen, akkor valószínűsíthető, hogy emiatt nem hoz létre vállalkozást. Bevétele azonban feltehetően rendszeresen érkezik, így a magánszemélynek adószámot kell kiváltania” – vázolta.

Az OnlyFans-alkotó tehát lehet adószámos magánszemély is, és mint ilyen, költséget számolhat el, vagy választhatja a 10 százalékos költséghányad alkalmazását.

Bajba kerülhet, aki nem készít bevallást

A szóvivő rátért a bevallás kérdésére, és elmondta: mivel külföldről származó bevételről van szó, ezért ebben az esetben az alkotó köteles negyedévente adóelőleget megállapítani és megfizetni, a teljes éves jövedelmét és a megfizetett adóelőleget pedig az éves adóbevallásában szerepeltetni.

Ám nem kell előleget leróni mindaddig, amíg a fizetendő közteher nem több tízezer forintnál – mondta Kis Péter András.

Emlékeztetett arra is, hogy a bevallás határideje idén május 22-én lesz. Hozzáfűzte: ha az adózó azelőtt, hogy a NAV kiszállna hozzá, még önként feltárja, hogy a korábbi években az ilyen jövedelméről nem adott számot, lehetősége van arra, hogy az elévülési időn belül önellenőrzéssel módosítsa az adott évi szja-bevallását.

Az elmulasztott adó megfizetésével egyidejűleg önellenőrzési pótlékot is le róni, de az érintett így mentesül az adóbírság, a mulasztási bírság és a késedelmi pótlék alól – közölte a szóvivő.

A szóvivő hangsúlyozta azt is, hogy

az OnlyFans közösségi oldalon tartalmat közzétevő alkotó adóalannyá válik, ezért a NAV-tól adószámot kell igényelnie.

A végzett tevékenységéről számlát kell kiállítania az OnlyFansnek, amelyen a „fordított adózás” kifejezés feltüntetése mellett az általános forgalmi adót nem kell szerepeltetnie, ellenben az áfát idehaza be kell vallania.

A szolgáltatás nettó összegéről a bevallást a havi bevallásra kötelezetteknek a tárgyhónapot követő hónap 20-ig; negyedéves bevallásnál a negyedévet követő hónap 20-ig; éves bevallás esetén pedig a tárgyév utáni február 25-ig kell benyújtani.

Amennyiben a bevallás benyújtása elmarad, az iratot utólag is be kell adni, de az érintetteknek számolniuk kell azzal, hogy a hatóság mulasztási bírságot szabhat ki rájuk.

Kiszállhat a NAV az OnlyFans-modellekhez?

Arra a kérdésre, hogy a NAV-nál tervezik-e ellenőrizni az OnlyFans-modelleket, Kis Péter András azt mondta: a NAV éves ellenőrzési terve részletesen meghatározza, hogy a szervezet idén milyen adózási témaköröket kezel és ellenőriz kiemelten. Hozzátette:

Az idei ellenőrzési terv témakörei közt az OnlyFans nem szerepel, de ez nem jelenti azt, hogy újonnan felmerülő jelenségekre ne reagálna azonnal a hatóság.

Kis Péter András ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: a NAV célja nem a büntetés, hanem a tájékoztatás és az, hogy minden jogkövető adózó megkapja a kellő segítséget.

Mint minden más gazdasági szereplőnél, az OnlyFans alkotóinál is ez a fő szempont. Aki viszont ennek ellenére nem teljesíti a kötelezettségeit, az határozott fellépésre számíthat – jegyezte meg.