Több mint 13 millió forint értékben vett valaki egy első generációs iPhone-t

Az első generációs iPhone 16 évvel ezelőtt került a boltokba, és mára nagyon kevés működőképes darab maradt belőle, az eredeti csomagolású telefonokról nem is beszélve. Az egyiket nemrég egy aukción árverezték el 40 ezer dollárért (13,7 millió forint).

A telefont a YouTube egyik legismertebb tech-vloggere, Marques Brownlee (MKBHD) kaparintotta meg, és ez alkalomból készített is egy „unboxing” videót, amelyen a szemünk láttára csomagolja ki a készüléket a dobozából.

A 16 éves iPhone-on még nem volt App Store, és a háttérképe sem volt változtatható, valamint csak az iTunes-on keresztül lehetett aktiválni a készüléket. Továbbá a telefon csak a 2G-s hálózatokon működött – írja a hwsw.hu.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a legújabb iPhone valamikor szeptember első felében mutatkozhat be. Ahogy azt már megszokhattuk, idén is négy új iPhone-t kapunk az iPhone 15, az iPhone 15 Plus, az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max személyében. Arról, hogy a most felsoroltakon kívül milyen újdonságokkal kecsegtetnek még a mobilok, ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.