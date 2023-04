Turbulens gazdasági környezetben rajtol a trónkövetelő magyar szuperbank

Április 30-án lezárul az MKB Bank és a Takarékbank jogi egyesülésével a Magyar Bankholding keretében közel három éve tartó fúziós folyamat, amely Magyarország második legnagyobb, magyar tulajdonú pénzintézetének létrehozását célozza.

A fúzió első lépéseként tavaly áprilisban a Budapest Bank olvadt be az MKB Bankba. (Közben szintén az előző évben a Sberbank hitelportfóliója az MKB-hoz került.) Majd idén

április 30-tól az MKB és a Takarékbank egyesülése által létrejön az MBH Bank Nyrt. Magyarország második legnagyobb, tisztán magyar tulajdonú pénzintézete.

Az MBH Magyarország második legnagyobb mérlegfőösszeggel, valamint a legnagyobb fiókhálózattal rendelkező bankjává válik. „Az MBH a vállalati és agrárszegmensben, valamint a lízingüzletág területén is piacvezetővé avanzsál májustól, amivel jelentős piacbefolyásoló szerep is jár” – mondta Egerszegi Ádám, az MBH Bank transzformációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettese, hozzátéve: lakossági és vállalati területen is teljes körű szolgáltatást nyújtó, digitalizáció szempontjából is élen járó bank jön létre. „A jelenlegi turbulens gazdasági környezetben a stabilitás a legfontosabb az ügyfelek szempontjából” – jegyezte meg.

„Az MBH Bank univerzális, modern bankként határozza meg magát, amely a hazai bankszektorban betöltött szerepénél, magyar hátterénél és kiterjedt fióki jelenléténél fogva átfogóan ismeri a hazai ügyféligényeket, törekszik a személyre szabott kiszolgálásukban, és elkötelezett a felelősségteljes bankolás, a magyar emberek, vállalkozások, a helyi közösségek és a hazai gazdaság iránt. Az új bank célja, hogy mindenki számára elérhető, közérthető és rugalmasan fejlődő, korszerű pénzügyi szolgáltatásaival, folyamatosan bővülő termékpalettájával kiszolgálja a lakossági és vállalati-intézményi ügyfeleit egyaránt” – közölték. A MBH kétmillió ügyfeléből másfél millió lakossági, félmillió kis- és középvállalat (kkv).

Fel kell kötnie a nadrágot az OTP-nek?

Az MBH Bank létrehozásával egy olyan, teljes mértékben magyar tulajdonú nagybank megalakulása volt a cél, amely közép- és hosszú távon a piacvezető OTP Bank kihívója lehet.

A két évvel ezelőtt megalkotott ötéves stratégiánk fókuszában elsősorban az ügyfélélmény, a digitalizáció, valamint a hatékonyság növelése áll. Amennyiben ennek megfelelően tudunk előrehaladni, akkor az MBH Bank jelenléte tovább erősíti a piaci versenyt, ami az ügyfelek javát szolgálja. Természetesen az az érdekünk, hogy mind a piaci részesedésünket, mind a bank eredményeit minél nagyobb ügyfélelégedettség mellett tudjuk növelni

– mondta Egerszegi Ádám, hozzátéve, hogy az MBH a régiós akvizíciók (üzletszerzés) tekintetében is az OTP után eredne. „A fúzió megteremti ennek alapjait. Amikor a piaci környezet megfelelő, lépni fogunk, és a nemzetközi piacon is megvetnénk lábunkat” – fűzte hozzá.

Kedvezőtlen piaci környezet közepette dördül el a startpisztoly

Az MBH-startpisztoly kedvezőtlen piaci környezetben dördül el. A magas kamatok miatt rég nem látott mélységekbe ereszkedett a hitelezés, ráadásul az extraprofitadó is sújtja a bankszektort.

„Valóban jelentős mértékű hitelpiaci visszaesésről beszélhetünk. A kormány, valamint a jegybank is az infláció mérséklődésével számol az év második felében, ezzel párhuzamosan a hitelkereslet élénkülésére számítunk.”

A fúzió által megvalósuló egységes termék- és szolgáltatási kör, megspékelve az ország legnagyobb fiókhálózatával egy olyan alapot teremthet, amelynek köszönhetően kiváló újraindítási rajtpozícióból leszünk képesek kiszolgálni a megnövekedett ügyféligényeket

– mondta Egerszegi Ádám, aki megerősítette: az MBH pozitív gazdasági fordulattal számol az év második felétől, ennek része az infláció egy számjegyűvé válása. „Ebből kiindulva az MBH saját magára nézve pozitív évre számít.”

Informatikai és technikai átállások várhatók

A fúziót övező napokban a bankcsoport tervezetten és ütemezetten átállítja egyes informatikai rendszereit. A műveletek gördülékeny végrehajtása érdekében a tagbankok 2023. április 27. (csütörtök) és május 2. (kedd) között nem egybefüggően, részleges és teljes bankszünnapokat tartanak. Az ügyfelek ezen időszak alatt bizonyos szolgáltatásokat csak korlátozott időtartamban vagy formában tudnak majd igénybe venni. Az átállást a bankok a hosszú hétvégére időzítették, hogy minél kevesebb gondot okozzon az ügyfeleknek.

Ezeket a szolgáltatásokat érinti az átállás

Az MKB Bank és a Takarékbank, illetve május 1-jétől az egyesült MBH Bank bankfiókjai

április 28-án (pénteken) egységesen 12:00-ig tartanak nyitva,

április 29-től május 1-jéig a hétvége és ünnepnap miatt zárva tartanak.

A két pénzintézet ügyfelei az átállás idején az elektronikus csatornák elérésében és az azonnali átutalási megbízások tekintetében leállásokat tapasztalhatnak. A digitalizált kártyahasználatban, az internetes vásárlások jóváhagyásában, valamint az ATM-hálózaton történő készpénzfelvételben pedig rövidebb szolgáltatáskiesésekre kerülhet sor.

Az átállás nem érinti a fizikai betéti és hitelkártyás vásárlást, valamint a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást, az említett szolgáltatások az egyesülési hétvége alatt is zavartalanul működnek. Szintén könnyebbség az ügyfeleknek, hogy a használatban lévő, érvényes bankkártyákat az ügyfelek mind az átállási hétvégén, mind pedig azt követően is használhatják.

Az ütemterv alapján a banki elektronikus csatornák elérhetősége, a pénzforgalom (forint- és devizaátutalás küldése és fogadása) és a kártyahasználat május 1-jén (hétfőn) 14 órára áll vissza a megszokott működésre. Május 2-án, kedden már a telefonos ügyfélszolgálaton is korlátozások nélkül igénybe vehető az ügyintézés.

Mi várható az egyesülés után?

A korábbi MKB Bank- és Takarékbank-ügyfelek fizetési számla-, bankkártya-, hitelkártya- és hitelszámlaszáma nem változik, ezzel kapcsolatban nincs teendőjük. A használatban lévő, érvényes bankkártyákat az ügyfelek az egyesülést követően is használhatják.

Amennyiben valakinek az érintett bankoknál személyi kölcsöne, jelzáloghitele, folyószámlahitele vagy babaváró hitelszerződése van, úgy ezzel kapcsolatban sincs teendő, a megkötött szerződések az eredeti szerződési feltételek mellett, változatlan formában élnek tovább 2023. május 1-jét követően is. Az ezekkel kapcsolatos minden típusú ügyintézés a továbbiakban is a megszokott csatornákon lesz elérhető.

Az ügyfelek május 1-jétől – a megszűnő Takarék VideoBank kivételével – változatlan szolgáltatásokkal, azonban új elnevezésekkel és arculattal használhatják tovább a megszokott banki elektronikus csatornákat.

A bankcsoport munkatársai folyamatosan dolgoznak az elektronikus csatornák egységesítésén. Az ügyfelek az egyes jogelődökhöz kapcsolódó, külön-külön internetbanki bejelentkezési felületeket május 1-jétől az MBH Bank hivatalos honlapján, a www.mbhbank.hu oldalon, az Online bankolás gombra kattintva érhetik el – jegyezték meg.

ATM-ek mindenhol, fiókmodernizáció

Az egyesülést követően az MKB Bank ATM-hálózata a Takarékbank ATM-hálózatával bővül, így az MBH Bank rendelkezik majd az egyik legkiterjedtebb hazai ATM-hálózattal. A bankcsoport kibővült hálózatán keresztül így az ügyfelek országszerte már 800 ATM-et használhatnak készpénzfelvételre, és közel 140 berendezésen tudnak számlájukra készpénzt befizetni.

A májusi egyesülést követően megújulnak a korábbi MKB Bank- és Takarékbank-fiókok, amelyek az MBH Bank arculatával működnek majd tovább.

(Borítókép: Róka László, Jászai Csaba / MTI)