Padlógázzal száguld az autómegosztás. Az Indexnek nyilatkozó carsharing szolgáltatók a saját tulajdonú autó méltó és hosszú távú kihívóját látják benne. Népszerűségének töretlen fejlődését jól mutatja a felhasználók számának megsokszorozódása, valamint az árbevétel drasztikus emelkedése. A hazai szolgáltatóhármas nem is veszi le lábát a pedálról, inkább a nitrót is ráadták.

Csak egy mobilalkalmazás kell hozzá a személyes, illetve bankkártyaadatok megadásával, és megfizethető áron lehet autónk, amit főként Budapesten és szűkebb vonzáskörzetében, de akár az ország egész területén használhatunk. Az autómegosztók pályafutásában sérülésnek nyoma sincs, töretlen felfelé ívelés figyelhető meg – számolt be az Indexnek a három nagy, Magyarországon működő carsharing vállalat, a Mol Limo, a ShareNow, valamint GreenGo.

Pénzben is kifejezhető a növekvő ügyfélszám

A Molnál szezonálisan az év első két hónapja a leggyengébb, ám összességében egyre többen limóznak: „2020-ig visszamenőleg éves szinten átlagosan 25 ezer fővel nőtt az összes regisztrált felhasználó száma, az ügyfélszám pedig 5 év után is meredeken emelkedik” – közölte a társaság.

A ShareNow „évről évre figyelemre méltó növekedést produkál az ügyfélszám tekintetében”. A felhasználók száma tavaly átlépte a 80 ezret, ami 45 százalékos növekedést jelent 2021-hez képest, jelenleg pedig már közel 100 ezren számítanak rendszeres ShareNow-használónak.

Úgyszintén dinamikus felhasználószám-növekedésről számolt be a kizárólag elektromos autókkal operáló GreenGo. A vállalat egy év alatt 30 százalékkal növelte ügyfelei számát. „Egyértelműen érzékelhető a növekvő tendencia, hónapról hónapra egyre többen csatlakoznak hozzánk, így mind felhasználó-, mind pedig bérlésszámban folyamatos a növekedés. Ezt a lelkesedést a Covid sem törte le, ami jól mutatja, hogy az emberek nyitottak az autómegosztásban rejlő lehetőségekre, és sokan valós alternatívának tartják azt” – közölték.

„A kedvezőtlen gazdasági környezetben is magas keresleti oldalt realizálunk. Dacára az iparágat érintő korlátozásoknak, illetve a magas inflációs környezetnek, ami az autómegosztás válságállóságát bizonyítja” – mutatott rá a ShareNow.

Mindez a pénzügyi eredményekre is pozitív hatással van. Bár a Mol közlése szerint a tavalyi eredmény nem publikus, annyit elmondtak: „jelentős árbevétel-növekedést sikerült elérni”. Konkrét számokkal a ShareNow sem szolgált, a fennállása negyedik évfordulóját épp áprilisban ünneplő vállalat minden évben megduplázta bevételét. Bár a GreenGo szekere is jól fut, a nyereségessé váláshoz annak ellenére is várnia kell a társaságnak, hogy az árbevétel tavaly dinamikusan, 88 százalékkal nőtt 2021-hez képest.

Profitál a carsharing a növekvő költségekből

Az autózás költségei jelentősen megnőttek az utóbbi időben, a Covid-járvány alatti és utáni szállítási nehézségek miatt pedig jóval később, és drágábban lehetett új autóhoz jutni. Az újautó-piac drágulása pedig a használt autó szegmensét is magával rántotta. Nemcsak az autóvásárlás, de a gépjármű fenntartása is megizzasztja a bankszámlákat. Az autójavítás, -karbantartás is jelentősen drágult, ráadásul régiós szinten Magyarországon a legmagasabbak az üzemanyagárak.

Ami az egyik oldalon hátrány, a másikon előny. A sajátautó-fenntartás költségnövekedése jól jön az carsharingpiac számára.

A Mol emlékeztet, hogy a saját mellett a céges autóvásárlás is drasztikusan megdrágult. „Ezeknek egy részét a Limo is kénytelen volt beépíteni az áraiba, ám a növekvő autóipari költségek a carsharing használatára ösztönzi az embereket, tekintve, hogy a magasabb kihasználtsága miatt jobban ki lehet gazdálkodni a megosztott autók költségnövekedését.

A ShareNow tapasztalata szerint nagy összegű sajátautó-vásárlással szemben a kizárólag használati költséggel járó carsharing széles kör számára jelenti a városi mobilitás alternatíváját. E téren ugyanakkor generációs különbségek is megjelennek. A fiatalabbak számára releváns kérdés, hogy megéri-e saját autót fenntartani: ők sokkal rugalmasabbak ilyen téren, fontos számukra a költséghatékonyság, valamint a fenntarthatóbb mobilitási alternatívák.

A felmérések alapján az autómegosztás a 25–34 éves korcsoport körében a legnépszerűbb

– tájékoztattak. „Sokaknak nincs pontos rálátásuk, mennyibe kerül egy saját tulajdonú autó fenntartása. A saját autóból carsharingre váltás lassú folyamat, ami a tudatosság épülésével, valamint a piac edukációs törekvéseivel párhuzamosan javul” – jegyezte meg a ShareNow.

A GreenGo ismertette: konkrét kimutatás nincs arra nézve, hogy van-e összefüggés a saját autó fenntartásának költsége, illetve az autómegosztók felhasználószámának növekedése között, a két jelenségnek azonban vélhetően van közös metszete. E-carsharing szolgáltatást nyújtó cég lévén a GreenGo számára az elektromos áramszolgáltatás növekvő díjai, illetve az ellátásilánc-problémák is jelentős nehézségeket okoztak – fűzték hozzá.

Mire használják leginkább?

Mindhárom vállalat arról számolt be, hogy a rövid idejű, városi bérlés a leggyakrabban előforduló felhasználási forma. A Mol Limónál ugyanakkor népszerű a többnapos használat, főként a tavasz közepétől ősz közepéig tartó időszakban.

A ShareNow-nál az üzleti autómegosztás esetén a rövid, percdíjas bérlések mellett nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszabb idejű, nemritkán a többnapos utak. A privát felhasználásnál viszont túlnyomóan a rövid városi bérlések a népszerűek: főként szabadidős programokhoz, személyes ügyintézéshez, vagy épp bevásárlás lebonyolításához veszik igénybe a szolgáltatást, illetve ahhoz, hogy más közlekedési eszközhöz – reptérre, vasútállomásra, vagy közösségi közlekedési csomóponthoz – jussanak el.

A GreenGo a városi mobilitás megkönnyítése mellett tette le voksát. Ehhez igazították kompakt méretű, elektromos autóflottájukat. A bérlések döntő többsége rövid távú, azonban egyre nagyobb igényt látnak a távolabbi pontokba való eljutásra. A vállalat tavaly több mint 200, nagyobb hatótávú járművel bővítette autóparkját, amelyek nagy része autópálya-matricával is rendelkezik, ezáltal is elősegítve a kényelmes és költséghatékony megoldást a hosszabb utakra induló felhasználók számára.

Áttörnék Budapest határait

A carsharing szinte teljes egészében a fővárosra korlátozódik – azon belül is meghatározott zónákra –, ami a rövid idejű használatot illet, tekintve, hogy a zónán kívüli parkolás esetén nem zárható le a megkezdett út. Csak szüneteltetni lehet, aminél tovább ketyeg az óra. És bár a hosszabb távú utazás esetére rendelkezésre áll napi bérlési lehetőség, mindhárom vállalat tervei között szerepel a rövid távú utazási lehetőségek kiszélesítése.

A Mol Limo 2018-ban még 60 négyzetkilométeres szolgáltatási területtel rendelkezett, azóta több mint 8 autótípus és közel 500 jármű közül választhatunk 110 ezer négyzetkilométeres szolgáltatási területen belül. Bár vannak további területbővítésre vonatkozó tervek, azok egyelőre nem publikusak, annyit viszont elárultak, hogy az elsődleges cél a meglévő zónán belüli autósűrűség növelése.

A GreenGo szolgáltatási területe évről évre folyamatosan nőtt, tavaly elérte a 100 négyzetkilométert. Vizsgálja annak lehetőségét, hogyan tudnák az agglomerációt fenntartható módon bevonni a szolgáltatási területbe. „Az idei tervek még egyeztetés alatt vannak” – írták.

Eközben a ShareNow szolgáltatási területe az úgynevezett külső zónákkal már hosszabb ideje kiterjed az agglomerációra: ilyen Budakalász, Budaörs, Dunakeszi, valamint Érd. „A felhasználói igények hatékony kiszolgálását szem előtt tartva, folyamatosan mérlegeljük a lehetőségeket a jelenleg 100 négyzetkilométert meghaladó szolgáltatási területünk kiterjesztésére. Ezzel a céllal alakítjuk ki a forgalmas közösségi közlekedési csomópontok közelében – például a budapesti repülőtéren – lévő dedikált carsharing parkolóhelyeinket.

Gombamód szaporodnak az autók

A növekvő keresletet látva folyamatosan bővül az autópark. A ShareNow flottája az elmúlt egy évben számos új modellel, elektromos és benzines Peugeot 208-asokkal, valamint elektromos Opel Corsákkal egészült ki. Összesen több mint 300 új autó vált elérhetővé tavaly, és idén is terveznek bővítést. Törekszenek arra, hogy az autóparkot minél fiatalabb, ezáltal környezetkímélőbb járművek alkossák, ennek megfelelően az autók átlagéletkora kifejezetten alacsony, átlagosan 1,5 év.

A GreenGónál is a dinamikus flottabővítésről szólt a 2022-es év – 320-ról 500-ra nőtt az elérhető autók száma, ami idén várhatóan tovább emelkedik.

A Mol mindössze annyit közölt: „a fejlesztésekről mindig időben tájékoztatjuk a felhasználóinkat”.

Veretes célok, hátráltató tényezők

A robbanásszerű növekedés a felhasználók igényeinek egyre szélesebb körű kiszolgálását is magával vonzza.

„Folyamatosan monitorozzuk a piacot, és igyekszünk a felhasználók igényeire is reagálni, illetve minél kedvezőbb ajánlatokat nyújtani azoknak, akik autómegosztó szolgáltatásunkat választják. Nemrég bevezettük az új, kedvezőbb díjazást: akár 70 százalékkal csökkentek a perc- és óraalapú díjak, ezzel párhuzamosan pedig megjelent a kilométer alapú árazás is, tehát az utazás tényleges költsége döntően a megtett kilométerek számától – és nem a közben eltelt időtől – függ, így a főváros határait is bátran elhagyhatják a felhasználók. Ezentúl szeretnénk az autók sűrűségét olyan szintre emelni, hogy 1-2 perc sétára mindig legyen elérhető autó” – közölte a Mol.

Egy szolgáltató csak akkor működhet gazdaságosan, ha a fenntarthatóság mindhárom alappillére, tehát társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempontból is fenntartható a működése. Ez nálunk a fő célkitűzés, ám a jelenlegi külső tényezők nem feltétlenül támogatók. A carsharingre vonatkozó szabályozások hiánya és a különböző áremelések nem segítik elő a gyors növekedést.

Harc a kerületekkel A ShareNow a folyamatos bővítési lehetőségek mellett egy autómegosztókat hátráltató tényezőkre is felhívta a figyelmet. „A főváros, valamint az autómegosztó szolgáltatások összehangolása nem feltétlenül zökkenőmentes. Sok esetben elmarad a piaci szereplőkkel való szakmai konzultáció. Akadályt jelent például, hogy a tavaly szeptemberben bevezetett parkolási rendelet értelmében a közösségi autómegosztó járművei átalánydíj megfizetése ellenében szabadon parkolhatnak a fővárosi kerületekben, ám ezt eddig nem minden kerület ültette át napi gyakorlatába – ez érintett kerületekkel jelenleg is zajlik az egyeztetés. Ugyanilyen kihívást okoz, hogy a kizárólag lakossági parkolóhelyeken nem parkolhatnak a megosztott autók, amivel pont azok a lakók kerülnek hátrányba – elsősorban a főváros belső kerületeiben –, akik a megosztott mobilitást választanák saját autó fenntartása helyett” – mutattak rá.

A ShareNow elképzelése szerint „a carsharingnek alapvető és megkerülhetetlen integrált városi mobilitási eszközzé kell válnia ahhoz, hogy egy élhetőbb és tisztább városban éljünk, ahogy ez már több nyugat-európai nagyváros esetében látható – a stratégiánkat maximálisan ehhez kívánjuk igazítani. A felhasználók számának folyamatos és meredek növekedése a teljes kategóriában azt mutatja, hogy valós alternatívát tudunk nyújtani a kihasználatlan saját autók fenntartása helyett, és a különböző közlekedési eszközök kombinált használata a modern nagyvárosi élet megoldása. Ennek érdekében olyan együttműködéseket szeretnénk kezdeményezni, melyek összehangolják a carsharinget Budapest tömegközlekedésével egy fenntarthatóbb, hatékonyabb városi közlekedési rendszer kialakításának érdekében.”

Saját autó vs. autómegosztás: hogy jön ki a matek?

Adódik a kérdés, melyik éri meg jobban, ha a pénztárcánkat nézzük. A Mol rámutat, hogy ennek a kérdésnek az eldöntése nagyban függ a felhasználás típusától. Amennyiben valaki alkalomszerűen ül autóba, egyértelműen az autómegosztó a költséghatékonyabb opció. Ezzel ugyanis megspórolhatók a saját autó fenntartásának költségei: adó, biztosítás, karbantartások és kötelező szervizek, gumicsere, üzemanyag, parkolás, autópálya-matrica stb. „Rendszeres és hosszabb utazásoknál több tényezőt érdemes figyelembe venni, itt inkább az egyéni szokásoktól, preferenciáktól függ, hogy az autómegosztó vagy a saját gépjármű fenntartása az ideálisabb forma” – mutatott rá a társaság.

Ennél sarkosabb véleményt fogalmazott meg a ShareNow, amely szerint az autómegosztás költségei nagyságrendekkel alacsonyabbak, mint saját autót fenntartani, bár azt ők is megjegyzik, hogy az ideális megoldás élethelyzetfüggő.

Autómegosztásnál nemcsak a benzin és az autópálya-matrica árát spórolhatjuk meg, de az egyéb fenntartási költségeket is. Lehet, hogy a felhasználónak egy háromórás időintervallumot tekintve többe kerül a bérlés költsége, mint amennyit a sajátjára költene ennyi idő alatt, de hónapra levetítve a teljes költés lényegesen kevesebb lesz. Általánosan megállapítható, hogy évente 8-9 ezer kilométer, vagy ennél kevesebb vezetés esetén várhatóan olcsóbban jön ki a carsharing autó használata egy saját fenntartású autó költségeihez képest

– mutattak rá.

Hasonlóan vélekedett a GreenGo is, amely konkrét számokkal is alátámasztotta, miért éri meg jobban az autómegosztó használata egy saját jármű fenntartásánál.

Egy 4 éves Toyota Yaris fenntartását hozta példaként, aminek költségei – az átírástól kezdve a szervizköltségeken át egészen az üzemanyagköltségig – rendszeres autóhasználat, vagyis egy év alatt átlagosan 7 ezer kilométert megtéve havi szinten 151 ezer forintot emészt fel. Ehhez még olyan kisebb-nagyobb kiadások is hozzáadódhatnak, mint például az ablakmosó folyadék vagy az autópálya-matrica.

Ezzel szemben – azonos távok igénybevétele esetén – az autómegosztók igénybevételét 126 ezer forintra kalkulálták, ami prémiumcsomag igénybevételével 100 ezer forint alá is benézhet. „Évi 9 ezer megtett kilométer alatt nem éri meg saját gépkocsit üzemeltetni” – vonta le a konklúziót a GreenGo.

Hosszú távon is kihívó lehet

A Mol szerint emellett a közösségi közlekedés kiegészítését is jól szolgálja a carsharing. A GreenGo egyértelműen letette a voksát: „ez a jövő” – vélik.

A ShareNow szerint is egyértelmű, hogy hosszú távon a közösségi autózás a saját autóhasználat alternatívája lehet. Tapasztalatuk szerint a megosztott autók akár 7-10 saját gépjárművet is kiválthatnak a városi közlekedésben, aminek segítségével csökken a szükséges parkolóhelyek száma, valamint a dugók mérete. „Az idejük több mint 95 százalékát parkolással töltő, számának csökkenésével több parkolóhely szabadul fel, így ezek a terek is kedvezőbben hasznosíthatók. Ezen felül a hibrid munkavégzéssel járó közlekedési szokásokhoz is maximálisan passzol a közösségi autózás, hiszen így a munkavállalónak akkor és ott lehet autója, amikor szüksége van rá – mindezt a már említett pluszköltségek nélkül” – jegyezték meg.

A cégeknek is bejön

Mindeközben az érintett cégnek is csökkennek a flottafenntartással összefüggő fix költségei – teszi hozzá a ShareNow. „Tapasztalataink szerint meredeken növekszik azoknak a cégeknek a száma, akik elérhetővé teszik a carsharinget választható cafeteriaelemként munkavállalóik számára. A népszerűség növekedésében az is közrejátszik, hogy az szja-mentesen nyújtható autómegosztás egyszerűen illeszthető be a vállalati cafeteria-rendszerbe. Költséghatékonyságát nem csupán felismerték a vállalati döntéshozók, hanem egy korábbi felmérésre válaszolók ezt tartották a szolgáltatás egyik legelőnyösebb tulajdonságának: a megkérdezettek 48 százaléka ítélte fontosnak” – írták. Ezt bizonyítja, hogy a ShareNow cafeteria-partnereinek száma megtriplázódott az elmúlt évben.

Szintén pozitívan nyilatkozott a témában a Mol. „A kisebb, illetve nagyobb létszámú cégek is egyre erősödő érdeklődést mutatnak az autómegosztás, mint adómentes cafeteria-elem iránt. Egy év alatt közel ötszörösére növekedett a cafeteriás partnereink száma.” Hozzátették: a cafeteria mellett az üzleti limózás is kimagasló népszerűségnek örvend.

„Az autómegosztás az előző év B2B (Business to business = vállalatok által más cégek számára történő értékesítés) sikerterméke volt az adómentes béren kívüli juttatás, ami miatt a teljes B2B üzletág éves bevétele megduplázódott 2021-ről 2022-re. Egyre több cég jön rá, hogy ez milyen remek lehetőség” – közölte a GreenGo.

Hasonló húrokat pendített meg a ShareNow is, amely szerint a carsharing cégautó-helyettesítőként is kiváló megoldás, hatékonyan tudja kiváltani például a kulcsos autók egy részét, hiszen ezek fenntartása jókora költséget ró a vállalatokra, ráadásul a járművek sokszor kihasználatlanok maradnak: az ilyen kocsik az idejük jelentős részét várakozással töltik, legtöbbször szintén pluszköltséget jelentő, fizetős parkolókban. Ezzel szemben az autómegosztó használatával maximálisan érvényesül az „annyit fizetsz, amennyit mész” elve, ezért a B2B-szférában is egyre népszerűbb munkavállalói mobilitási forma. „Ha hosszabb céges utakról van szó, az autómegosztás az autókölcsönzőkkel is könnyedén felveszi a versenyt: nincs sok százezres kaució, és nem kell a tankolással vagy a matricavásárlással foglalkozni. Partnereink száma dinamikusan növekszik mind a nagyvállalati szegmensben, mind a kis- és középvállalkozások körében” – számoltak be.

(Borítókép: Mol Limo autók Budapesten. Fotó: Kaszás Tamás / Dívány)