A Tesco nem vár a kormányra, magától is elmegy a falig

Bár a gazdaságfejlesztési és az agrártárca máris kidolgozta a múlt héten még csak belengetett kötelező bolti akciózás részletszabályait, a kiskereskedelmi láncok az intézkedéstől függetlenül saját szakállukra is versenyt futnak az árleszállításban. Az Index úgy értesült, ezúttal a Tesco lép nagyot az árháborúban: a hetente változó bomba ajánlatok az eddigi négy helyett jellemzően húsz, rendkívül olcsón elérhető árucikket tartalmaznak majd.

A kötelező akciózásra vonatkozó kormányzati intézkedéstől függetlenül, saját maguktól is beleállnak a kedvezményekbe az áruházláncok. Nem véletlen, hiszen ugyanazért a pénztárcáért küzdenek a diszkontok, a szuper- és hipermarketek egyaránt. Bár a kabinet célja leszorítani az év végére 10 százalék alá az inflációt, egyelőre ott tartunk a legutóbbi, márciusi adatok alapján, hogy még mindig nagyon magasan, 25,2 százalékon áll a fogyasztói árindex, azon belül az élelmiszer-drágulás éves alapon 42,6 százalékos.

A következő, áprilisi adatközlésre egészen május 10-ig várnunk kell, azt viszont már tudjuk, hogy az árstopok június 30-ig biztosan maradnak.

A múlt heti Kormányinfón már megelőlegezte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, hogy várhatóan a nagyobb árbevételű áruházláncoknál az alapvető élelmiszereket mintegy 20 kategóriába szükséges besorolni, a kereskedőknek pedig minden kategóriában egy-egy szabadon választott terméket kell az akciót megelőző 30 napban tapasztalt árnál alacsonyabban kínálni. Ez hetente változhat, ugyanakkor az akció nem vonatkozhat árstopos termékekre.

Megérkeztek a részletszabályok

Ennél azóta már beljebb vagyunk, megtudtuk, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és az Agrárminisztérium kidolgozta a részletszabályokat, a tervezet társadalmi egyeztetése meg is kezdődött. Az intézkedés indoklása az, hogy a szankciós infláció letörése érdekében a kormány görög és francia példák alapján új inflációellenes eszköz bevezetéséről döntött, a jelentősebb bevétellel rendelkező kiskereskedelmi üzleteket rendszeres akciók meghirdetésére kötelezi. Június 1. és szeptember 30. között az 500 millió forint árbevétel (a 2021-es üzleti évet alapul véve) feletti kereskedők kötelesek bevezetni a kötelező akciózást.

A húsz akcióköteles termékkategória között megtalálható mások mellett: baromfihús; sertés-, marhahús, egyéb húsféleségek; tej, tejföl és helyettesítői; sajt; kenyér; péksütemények; száraztészta, rizs, egyéb cereáliák; friss gyümölcs; friss zöldség; készételek, fűszerek, ételízesítők. A tervezet szerint a rendelet az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység mellett a csomagküldő kereskedelemre is kiterjed.

Mindez abból a szempontból kérdést vet fel, hogy szakmai vagy politikai lépésről van szó, hogy a piaci szereplők kormányzati segédlet nélkül is folyamatosan akcióznak.

Beleáll az árháborúba a Tesco

Nem ül a babérjain a Tesco sem, lapunk úgy tudja, a brit hátterű kiskereskedelmi lánc hazai tagvállalata csütörtöktől lenyomja az árakat: ezúttal a bomba áron kapható, legnépszerűbb termékek körét bővítette ki, melyek sok vásárló kosarában megtalálhatók. A megújult bomba ajánlatok hetente változnak, és az eddigi 4 helyett jellemzően 20, rendkívül olcsón elérhető árucikket tartalmaznak majd.

Az élelmiszert és egyéb gyakran keresett, főként márkatermékeket tartalmazó kínálatban akár 50 százalékos árengedménnyel értékesített termékek is megtalálhatók.

Az Index birtokába került terméklista alapján megállapítható, hogy csaknem 40 százalékos akcióban népszerű csokoládéválogatás éppúgy elérhető, mint karaj, sonka vagy virsli. Mintegy 30 százalékos kedvezménnyel tehető be a kosárba camembert vagy brie sajt, retró tejföl, akárcsak neves borvidékekről származó palackos borok, prémium szeszesitalok vagy pelenka is. Továbbá bő 20 százalékkal kevesebbért szerezhető be száraz macskaeledel, dobozos tej, salátaöntet és BBQ-szósz, friss sertéstarja vagy energiaital, ha a vásárlók felmutatják hűségkártyájukat.

Több fronton akcióznak

A már említett, bomba áras termékeken felül az áruházlánc továbbra is több mint 1000 árucikket kínál Clubcard-áron a vásárlóknak jelentős kedvezménnyel. Keddenként a nyugdíjasok emellett 5 százalék vásárlás végi kedvezményt is kapnak, ha használják hűségkártyájukat, míg az árgarancia felirattal jelzett alaptermékek mindenki számára tartósan alacsony áron érhetők el.

