Az amerikai szabályozó hatóságok felkérték a bankokat, hogy vasárnap estig tegyék meg végső és egyben a legmagasabb vételi ajánlatukat a First Republic megvételére. Ezzel a reményeik szerint megnyugtatják a piacokat, és egyben lezárják a piaci bizonytalanságokat.

A LEHETSÉGES VÁSÁRLÓK KÖZÖTT SZEREPEL A JPMORGAN CHASE és a BANK OF AMERICA.

A legfrissebb hírek szerint vasárnap már bejelenthetik a First Republic új tulajdonosát. Ez a forgatókönyv okozná a legkisebb fennakadást a First Republic ügyfelei számára, ugyanis az is felmerült, hogy a bank felett a bankszektort felügyelő hatóság, az FDIC veheti át az irányítást.

A First Republic részvényei a múlt hónapban 90 százalékot zuhantak, majd a trend tovább folytatódott, miután nyilvánosságra került, hogy mennyire súlyos a helyzet.

Már megpróbálták megmenteni, de nem sikerült

A Silicon Valley Bankhoz hasonlóan a First Republic is techcégeket szolgált ki, és szintén egy kaliforniai székhelyű hitelintézet. Ahogy azt korábban megírtuk, a betétei több mint 100 milliárd dollárral apadtak az első negyedévben, miután a regionális bankok összeomlása kibillentette az egyensúlyából. A betétveszteség mellett az is nagy bajt jelent, hogy rengeteg olyan kötvényt vásároltak korábban, amely azóta elértéktelenedett.

Az elmúlt hónapban a Silicon Valley Bank (SVB) és a Signature Bank összeomlása ráirányította a figyelmet a First Republicra és az amerikai bankrendszer gyengeségeire.

A BANKVÁLSÁG BIZALMATLANSÁGOT ÉBRESZTETT A BETÉTESEKBEN, AKIK MILLIÁRDOS ÖSSZEGEKET HELYEZTEK ÁT NAGYOBB ÉS BIZTONSÁGOSABBNAK VÉLT INTÉZMÉNYEKBE.

A bank 176,43 milliárd dolláros betétállománya 104,47 milliárdra esett vissza. Mindez azzal együtt történt meg, hogy a First Republic harmincmilliárd dolláros mentőövet kapott olyan amerikai bankóriásoktól, mint a Bank of America, a Citigroup, a JPMorgan Chase és a Wells Fargo. A First Republic Bank sorsa most a többi nagy amerikai bank kezében van.