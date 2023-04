Lazítják a forint szíjait: őrültként szabadul el, vagy stabil marad?

Múlt szerdán kommunikációs bombát robbantott a jegybank, belengette a monetáris lazítás kezdetét a kamatfolyosó felső szélének visszavágásával. A bejelentés hatására az addig rekordszinteken mozgó forint hátraarcot vett, és meredek gyengülésbe kezdett, egészen a 380-as szintig ütötték vissza.

Kedden be is igazolódtak a pletykák, és döntött a jegybank, 450 bázisponttal vágták vissza a kamatfolyosó felső szélét. A forint a kamatdöntésre eleinte erősödéssel reagált, majd Virág Barnabás megszólalt a kamatdöntő ülést követő háttérbeszélgetésen, és a magyar fizetőeszköz gyengülni kezdett.

A kamatfolyosó tetejének csökkentése a pénzügyi rendszer egészét tekintve nem jelentős lépés, mivel az egynapos hiteleszköz kihasználatlan volt, így nem is volt effektív. Ugyanakkor erős jelzés arra, hogy előbb-utóbb elkezdődhet a kamatcsökkentési ciklus, amire egyébként mi is és a piaci árazások is számítanak