Ezekkel a munkákkal kereshetnek sok pénzt a fiatalok idén nyáron

Lassan itt a nyár, és számítások szerint az egyes hónapokban körülbelül 60-70 ezer, de összességében akár 100 ezer diák is vállalhat hosszabb-rövidebb időre diákmunkát az iskolaszövetkezeti szektorban. A piaci mozgásokat jelentősen befolyásolja a 25 éven alattiak szja-mentessége.

A Pénzcentrum most iskolaszövetkezeteket kérdezett arról, milyen lesz a diákmunkaszezon 2023 nyarán.

A MŰISZ Iskolaszövetkezet szerint már jó pár éve nincsenek úgynevezett slágermunkák, és a diákok általában a tanulmányaik, illetve a nyári programjaik tervezete szerint keresnek a munkalehetőségeik között. Hozzátették: általában a szakmai ismeretet igénylő munkák díjazása magasabb a betanított munkákénál.

A MŰISZ szerint a betanított munkák esetében 1500–1600, a szakmai munkák esetében 2200–2500 forint között indulnak az óradíjak. Bizonyos munkák esetében akár 2800 forintot is lehet keresni óránként.

A Meló-Diák Iskolaszövetkezet viszont hosszabb távon azt látja, hogy a fizikai,

főleg a monoton vagy nehéz fizikai munkák veszítenek vonzerejükből a fiatalok körében.

Majzik Nándor, a cég vezetője közölte a Pénzcentrummal azt is, hogy a turizmus-vendéglátás, a strandok, a csúszdaparkok, illetve vidéken a mezőgazdasági munkák számítanak népszerűnek. Az év közben is sikeres munkák nyáron is mennek, ilyenek az irodai munkák, szakmai gyakorlathoz kapcsolódó munkák, mozis és gyorséttermi feladatok – részletezte.

Milyen munkával lehet a legjobban keresni?

A jelenlegi átlagos órabér Budapesten és környékén, valamint az észak-dunántúli régióban bruttó 1900 forint körül alakul a Meló-Diák adatai szerint. A 25 év alattiak járnak a legjobban, hiszen számukra ez a nettó bér is egyben.

Majzik Nándor azt is elmondta, hogy jelenleg ugyanúgy lehet jól vagy akár rosszul keresni fizikai munkával, gyorséttermi munkával vagy akár irodai munkával is, és nem lehet egyöntetűen megmondani, hogy melyik típusú munka fizet jól vagy rosszul, ezt cége válogatja.

Lehet, hogy egy alkalmi, pár napos munka többet fizet, mint egy magas kvalifikáltságot igénylő, hosszabb távú – szóval összességében sok szempont kompenzálhatja az esetleges magasabb vagy alacsonyabb béreket bármilyen szektorban

– tette hozzá.