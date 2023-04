40 év után bezár a világhírű budapesti kifőzde

Betegség miatt bezár a híres Öcsi étkezde, amely 1980-ban nyitotta meg kapuit Józsefvárosban. A vállalkozás annyira népszerű volt, hogy még a külföldi lapok is írtak róla.

Eladják a Nagy Fuvaros és a Bérkocsis utca sarkán lévő Öcsi étkezdét. Oláh Ferenc és Varga Erzsébet tulajdonosok a Facebookon tudatták a hírt április 27-én. A vállalkozás nem csak a kerületben volt népszerű, ugyanis konyhájukról a New York Times és a The Guardian is beszámolt.

Betegség miatt az étkezde eladó. Saját tulajdonú, 40 éve üzemel. Ára 34 millió Ft. Köszönök minden megosztást

– áll a szűkszavú bejegyzésben, amelyben a hírt bejelentették.

A We Love Budapest korábban azt írta, hogy a Bérkocsis utcai kis családi kifőzde a következő felállásban működött: „Erzsi, a feleség a konyhában, Feri pedig a pályán. Az ízek háziasak, az árak barátiak voltak, és rengeteg törzsvendégük volt. Retró, de nem mű!” – tették hozzá.

Mint kiderült, a tulajdonos felesége, Varga Erzsébet betegedett meg. A Józsefváros Újság beszámolója szerint Oláh Ferenc még az édesapjától vette át az étkezde üzemeltetését, és vitte az üzletet párjával mostanáig. A portálnak a tulajdonos azt mondta, semmiképp sem akart volna maga mellé felvenni mást.

Itt a feleségem esik ki, és olyat nem találok! Ez tapasztalat. Régi tapasztalat. Sajnáljuk nagyon, még szerettük volna csinálni, de az élet közbeszólt

– mondta Oláh Ferenc.