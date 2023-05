Hardverbotrány: a rántott hús jó kisütve, a processzor viszont kevésbé

Típushibával szembesülnek a AMD Ryzen 7000X3D sorozatú processzorral rendelkező asztali számítógépek használói. Az elmúlt hetekben többen is azt tapasztalták, hogy egyik pillanatról a másikra megadta magát drága készülékük – számolt be a forbes.com. Ráadásul nem egyszerű fagyásról volt szó, a gép teljes mértékben leállt.

A probléma eredőjét kutatva a felhasználók meglepve tapasztalták, hogy a processzor megolvadt, felpúposodott. Valamennyi esetben teljesen tönkrement az alkatrész, sőt akár már alkatrészek is megsérültek.

A Ryzen 7000X3D az AMD vadonatúj csúcsprocesszora.

A vizsgálatban a szakértők arra jutottak, hogy minden esetben a megnövelt feszültség okozta a meghibásodást. Leállt a hővédelemért felelős rendszer, aminek hiányában gyakorlatilag megsült a processzor. A gyártó nem tájékoztatta a felhasználókat, hogy a processzor mesterséges úton történő tuningja minden esetben meghibásodáshoz vezet.

Az AMD megoldással nem szolgált, és egy hivatalos közleményben minden felelősséget a felhasználókra hárított.