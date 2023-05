Kiderült, mi lett sokkal drágább vagy olcsóbb az utóbbi egy évben

Korábban megírtuk, hogy idén márciusban a fogyasztói árak átlagosan 25,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett leginkább. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 0,8 százalékkal nőttek.

A hvg.hu most összeszedte, mely termékek lettek olcsóbbak egy év alatt.

A listán több meglepetés is látható.

Mint kiderült, a 900-ból csupán 18 termék ára csökkent az év azonos időszakához képest. Az alábbi 3 terméknek csökkent az ára a legnagyobb mértékben:

a lakásbiztosítás (régi társasházak 50 négyzetméteres lakásaira –14,2 százalék), a régi házak lakására (80 négyzetméteres, –12,5 százalék), illetve az Xbox One (–11,8 százalék) játékkonzol volt.

Természetesen nemcsak ezek lettek olcsóbbak, hanem olyan dolgok is, mint:

az új lakásokra kötött biztosítás,

a notebook, a hangprojektor és a 32 GB-s memóriakártya,

a 123–139 centis smart LED-tévé és a 76–82 centis LCD-LED tévé,

a férfiparfüm,

a kézfertőtlenítő,

a gyerekek rövid ujjú pamutpólója,

a hallókészülék,

a 2015-ös Skoda Octaviára kötött felelősségbiztosítás,

az árstopos napraforgó-étolaj és az idényáruk közül az őszibarack,

illetve a vezetékes telefon előfizetése.

A listából látható, hogy bár olcsóbb lett több tétel is tavalyhoz képest, de ezek egy része jellemzően olyan árucikk, amelyet az emberek ritkábban vásárolnak.

A csökkenő árú termékek mellett olyanok is vannak, amelyeknek az ára egyáltalán nem változott tavalyhoz képes, mint például több helyen a közlekedési bérlet, a távhő, a vízdíj és a szemétszállítás, a közjegyzői és a földhivatali díj, az autók műszaki vizsgáztatása, valamint a kalandregények.

Mik drágultak leginkább?

A drágulások esetében is lehetnek furcsa tételek. Meglepő lehet, hogy

A LISTA ELSŐ HELYÉN NEM AZ ÉLELMISZER, HANEM A TANKÖNYVEK ÁLLNAK 138,9 SZÁZALÉKKAL.

Itt fontos megjegyezni, hogy a közoktatásban használt tankönyvek nagy része ingyenes, de amelyek nem, azok hatalmasat drágultak. Még egy olyan tétel van, amely több mint duplájára drágult az utóbbi egy évben: a vöröshagyma.

A dobogó harmadik fokára 91 százalékos drágulással a félkilós porcukor kúszott fel. Ezt követően 71 és 87 százalék közötti drágulással következik 18 tétel. Ezek között található a félbarna, a fehér kenyér, a zsömle, az ecet, a tejföl, a kefir, a 1,5 százalékos tej, a joghurt, a vaj, a tojás.

Ezt követően még rengeteg élelmiszer következik, de nem csak azok lettek drágábbak. Drágább lett például a macskaalom 68,3 százalékkal, de a kutyák étele is, mind a száraz, mind a nedves. Sőt a repülőjegyek is drágábbak lettek, ahogy a gyógyfürdők napijegyei is – derült ki a részletes KSH-adatokból.