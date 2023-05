Foghíjas a magyar sereg az infláció elleni harcban

Konstruktív és előremutató egyeztetés zajlott a kereskedelmi szektor szereplői, illetve a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) között – számolt be az Indexnek Neubauer Katalin, a hazai tulajdonú kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások érdekeit képviselő Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára. A felek a június 1-től életbe lépő kötelező akciók körüli kérdéseket vitatták meg.

„Konkrét javaslatokkal érkeztünk az egyeztetésre. Minden, a kereskedelmi láncok által vitatott pont tekintetében megnyugtató válaszokat kaptunk, amik reményeink szerint beépülnek a készülőfélben lévő végleges rendeletbe” – mondta a főtitkár.

Ezek a következők voltak:

„Fontos és jó hír a vásárlók számára, hogy valamennyi szereplő annak érdekében egyeztetett, hogy minél kedvezőbb fogyasztói árakkal szembesüljenek a boltok polcainál” – tette hozzá.

Az élelmiszerekre kivetett kötelező akciók kormányrendeletének pontos tervezetéről itt írtunk.

Neubauer Katalin felhívta a figyelmet, hogy vannak még olyan szereplői az ellátási láncnak, akiket a kezdőcsapatba kell állítani az infláció elleni Bajnokok Ligája-döntőben.

A kiskereskedelem mellett a feldolgozóipart, valamint a termelői ágazatot is be kell vonni a meccsbe. Erre a felvetésünkre is hajlandóságot láttunk, az viszont egyelőre kérdéses, hogy mindez hogyan és mikor valósulhat meg, a hozzáállás mindenesetre biztató