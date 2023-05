Kelet-Európa legújabb lépése veszélybe sodorhatja Ukrajna gazdaságát

Mint megírtuk, elvi megállapodás született az Európai Bizottság, valamint Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária és Szlovákia között az Ukrajna felől érkező agrárélelmiszer-ipari termékek behozatali tilalmáról. Eszerint az érintett országok tilalmat vezettek be az ukrán búzára, kukoricára, repcére és napraforgómagra.

Ezen felül az Európai Bizottság 100 millió eurós támogatási csomagot biztosít az érintett gazdálkodók számára a felsorolt öt tagállamban. A Bloomberg szerint azonban a kelet-európai országok döntése veszélybe sodorja Ukrajna gazdasági helyzetét.

Lengyelország szerint a döntésük Ukrajnának is érdeke

A lengyel tilalom célja az volt, hogy a Kijevvel való szolidaritás ne idegenítse el a választókat

– mondta egy kormányközeli tisztviselő a hírügynökségnek, miközben beismerte azt is: a szeptemberben esedékes lengyel választásokon nem kockáztathatják szavazóbázisukat, és ezért is hozták meg a döntést.

Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt (PiS) vezetője a gabonaembargót ugyancsak pozitívan értékelte, és egyenesen azt mondta: a tilalom végső soron Kijevet fogja segíteni.

Ukrán barátainknak nem érdeke, hogy Lengyelország válságba kerüljön és ezáltal olyan emberek kerüljenek itt hatalomra, akik megváltoztatják az Ukrajnát támogató politikát

– mondta Kaczynski.

Zelenszkij nem ért egyet

Mindeközben Volodmiir Zelenszkij ukrán elnök az Európai tanács elnökével, Charles-Michellel folytatott telefonbeszélgetésében elítélte a korlátozásokat, és azok megszüntetését követelte.

Az Európai Unióval folytatott kereskedelem mesterséges és törvénytelen korlátozása gazdasági és politikai szempontból egyaránt sújtja a háborúban álló Ukrajnát

– mondta Zelenszkij.

Eközben a lengyel gazdák továbbra is tüntetéseket szerveznek a határátkelőknél az ukrán gabonák miatt. Számos lengyel politikus, köztük Robert Winnicki is csatlakozott a tiltakozókhoz – számolt be a Bloomberg.

Az orosz–ukrán háború eseményeiről az Index is folyamatosan beszámol, keddi élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.