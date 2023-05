Varga Mihály: Az Európai Bizottság tartozik Magyarországnak

Az Európai Bizottság jelentős összegek kifizetésével adós Magyarországnak, ezzel a magyar gazdaság teljesítményét is hátráltatja – jelentette ki Varga Mihály, miután tárgyalást folytatott Johannes Hahnnal, az Európai Bizottság költségvetésért felelős biztosával. A magyar pénzügyminiszter kiemelte: a helyreállítási források visszatartásának feloldása mellett Magyarország határozott választ vár arra is, hogy a bizottság miként kívánja támogatni a schengeni határokat védő tagállamokat az egyre növekvő migrációs terhek finanszírozásában.

A tárca közleménye szerint a pénzügyminiszter az uniós helyreállítási forrásokkal kapcsolatban leszögezte: a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) több kezdeti ígéretét nem váltotta be, öt tagállam eddig egyáltalán nem kapott pénzügyi támogatást, a késedelmes folyósítás pedig Magyarország, ezzel együtt egész Európa versenyképességére káros hatással van. Varga Mihály közölte, hogy a Magyarországnak járó támogatások felhasználásával öt százalék feletti mértékben bővült volna tavaly a gazdaság,

azonban a források visszatartásával az Európai Bizottság rontotta gazdasági teljesítményünket és versenyképességünket.

„Mindezek és a szomszédban dúló háború, a nyomában járó szankciós infláció ellenére uniós átlagot meghaladó, 4,6 százalékos növekedést értünk el, valamint a hiányt és az államadósságot is jelentősen csökkentettük” – fogalmaznak közleményükben.

Varga Mihály: Nem kívánunk erről lemondani

A közleményben kitérnek arra is, hogy a magyar költségvetés a válságok közepette, a veszélyes nemzetközi környezetben is helytáll – emlékeztetett a pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy a magyar érdek megkívánja, hogy a nekünk járó uniós források ügyének fontosságával párhuzamosan a schengeni határok védelmének költségeire is felhívjuk a figyelmet. Mint mondta:

Ahogyan az uniós pénzügyminiszterek múlt heti tanácskozását követően is hangsúlyoztam, ebben az évben a határvédelmi kiadásaink meghaladhatják a 650 milliárd forintot, azonban Brüsszel ennek alig több mint egy százalékát térítette meg 2015 óta. Nem kívánunk lemondani arról, hogy ezeket a költségeket az Európai Unióval megtéríttessük.

Varga Mihály felhívta az uniós biztos figyelmét: Magyarország történelmének legnagyobb humanitárius segélyakciójával támogatja az orosz–ukrán háború áldozatait, az eddig segítségnyújtásra fordított összeg meghaladja a 40 milliárd forintot. Az Ukrajnának szánt uniós támogatással kapcsolatban a tárcavezető azt is elmondta, hogy a közös hitelfelvétel gyorsnak és egyszerűnek tűnhet, azonban hosszabb távon nem lehet megoldás minden kihívásra.

