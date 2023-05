Jön a FaceKom, és ezzel új korszak nyílik az ügyintézésben

Rögös út vezetett a mostanra több mint 40 embert foglalkoztató vállalat sikeréig. Bodnár Zsigmond, a FaceKom alapítója, ügyvezetője a Stanfordon tanult, szakmai tapasztalatait Amerikában szerezte, mielőtt 2012-ben megalapította a FaceKom elődjét. Végül 2016 végén adódott egy lehetőség Magyarországon: egy uniós direktíva szerint 2017. június közepéig a tagállamok nemzeti bankjainak lehetővé kellett tenniük a távazonosítást, amire tendert írtak ki.

Az volt a szerencsénk, hogy ezt három hónappal előbb már tudtuk. Ekkoriban semmilyen kapcsolati tőkém nem volt, gyakorlatilag szó szerint az utcáról bekopogtam a banki vezetőkhöz, hogy van egy olyan megoldásom, ami alkalmas ennek az előírásnak a teljesítésére. Megjegyzem, természetesen akkor még nem volt teljesen kész a rendszerünk

– idézte fel Bodnár Zsigmond, hozzátéve, hogy amikor hat éve elnyerte a távazonosításról szóló tendert az MKB-nál, mindössze öt hetük volt a termék leszállítására. „Megvolt az első nagy banki ügyfelünk, de amikor megkérdeztem az informatikai vezetőnket, hogy kész leszünk-e határidőre, azt mondta, hogy lehetetlen. Három hónapot mondott, de annyi időnk nem volt. Így külföldi mintákat vettünk alapul, hogyan lehet szoftvert fejleszteni huszonnégy órás munkaidőben, éjjel-nappal. Végül időben leszállítottuk, és amikor elindult élesben, rendben működött is” – mondta az Indexnek.

MAJD 2020 FEBRUÁRJÁBAN ELÉRKEZETT A FORDULÓPONT.

A koronavírus-járvány miatt hirtelen számos vállalatnak szüksége lett egy olyan szoftverre, amellyel távolról, kényelmesen lehet ügyeket intézni. „Az egyik legnagyobb hazai közműnél nyolc nap alatt vezettük be a rendszerünket, szerintem ez világrekord – mondta Bodnár Zsigmond. 2020 januárjában 13 ügyfelük volt, júniusra további 14 érkezett. – Húsz órákat dolgoztunk, összesen kilenc fejlesztőnk volt. Ezt természetesen fizikailag nem bírtuk, de mostanra azt tudom mondani, hogy túléltük, és igazából ekkor nőttünk fel” – emlékezett vissza a FaceKom alapítója.

Magasról a földbe csapódtak

A növekedést a számok is mutatják: a 2019-es 380 millió forintos árbevétel 2021-re 1,6 milliárd forintra, a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény, az EBITDA-mutató pedig a 11-szeresére emelkedett. 2020 végére az egységesített állami e-közigazgatás videoplatform-kiírását is sikeresen teljesítették.

ENNEK KÖSZÖNHETŐ, hogy A VILÁGON EGYEDÜL A MAGYAR ÜGYFÉLKAPURA LEHET ARCAZONOSÍTÁSSAL BELÉPNI.

Később román, szerb és horvát nagyvállalatok is csatlakoztak az ügyfélkörhöz. A startupból középvállalat lett, majd a nemzetközi színtér és a tőzsde lett a cél, folyamatosan újabb szolgáltatásokat vezettek be. A növekedést 2021 óta az Equilor Alapkezelő által kezelt Central European Opportunity private equity alap támogatja új társtulajdonosként. A vállalatnál maradt Bodnár Zsigmond kisebbségi tulajdonosként és vezérigazgatóként.

Más vállalatokhoz hasonlóan a FaceKomnak is jelentős fejfájást okozott az orosz–ukrán háború tavalyi kitörése. „Óriási visszaesést tapasztaltunk, minden partnerünk azt mondta, mivel nem látják, mit hoz a jövő, eltolják a fejlesztéseket. Majdnem a földbe álltunk, és nagyot csökkentünk.” A nehézségek közepette két új terméket kezdtek fejleszteni, ebből az egyik a FaceKom Pont lett. Így érkeztünk meg a történet igazi tárgyához.

Mobilszoba extrákkal

A FaceKom Pontok olyan „kapszulák”, ahol a biztonságos online ügyfélazonosításhoz szükséges eszközökkel lehetőség van a teljesen privát és kényelmes távoli ügyintézésre. Kétféle módon jelenhetnek meg ezek a fiókok: egy adott vállalatra szabott saját ügyfélszolgálatként, valamint olyan univerzális ügyintézési térként, amelyhez több szolgáltató is csatlakozhat. Utóbbiak lesznek a FaceKom Pontok, amelyekben egyszerre lehet majd elvégezni akár a banki, postai, államigazgatási, közüzemi dolgainkat. Lehet csekket befizetni vagy új személyigazolványt igényelni.

A számos kamerával felszerelt mobilszobába kerülhet bankkártyaterminál, ujjlenyomat-olvasó, okmányolvasó, mérleg, címkenyomtató és sok minden más. Sőt egyedileg kikevert parfümökkel van illatosítva. Persze fontos a kényelem, a design és a jól működő hardver, de ezeknek az egységeknek a kulcsa mégiscsak a FaceKom szoftvere, amelyik ott van Magyarország legtöbb bankjánál, nagyvállalatánál, de az államigazgatásban is. Ez a kompatibilitás teszi lehetővé, hogy nagyobb beruházás nélkül akár rövid idő alatt új helyi fiókot, ügyfélszolgálati pontot telepíthessenek a cégek.

A saját eszközzel végzett (mobiltelefonos vagy számítógépes) digitális ügyintézéshez képest a FaceKom Pontok előnye, hogy ezeket a tereket a távoli ügyfélazonosításhoz szükséges optimális világítással, elrendezéssel és eszközparkkal látják el. Az Indexnek lehetősége volt az első, telepítésre kész eszközt ki is próbálni, és tényleg elmondható, hogy komfortos, jól felszerelt, felhasználóbarát a környezet.

AZ UNIVERZÁLIS VÁLTOZAT TÖBBFÉLE ÜGYINTÉZÉSRE, ÍGY PÉLDÁUL POSTAI KÜLDEMÉNYEK FELADÁSÁRA IS LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT.

Fontos szempont, hogy sok szolgáltató számára presztízsértékű, ha helyi ügyfélszolgálattal érheti el a felhasználókat, így még egy hibrid megoldás esetén is közvetlenebb kapcsolatban maradhat ügyfeleivel. A világon egyedülálló, a helyi és távoli ügyintézési lehetőséget hibrid formában ötvöző megoldás Magyarországon debütál – az Index információi szerint május elején egy nagy magyar bank megbízásából. Bodnár Zsigmond ugyanakkor elmondta, hogy a fő cél a nemzetközi megjelenés, így már többek között a svájci postával és amerikai nagybankokkal is tárgyalnak.

Új korszak nyílik az ügyintézésben

Az ügyvezető kitért arra is, hogy az elmúlt évtizedek alatt a telefonos és online ügyintézés elterjedésével elkezdtek háttérbe szorulni a fizikai hivatali ügyintézések. Ám utóbbiról képtelenek lemondani az emberek. „A digitalizáció soha nem fogja kiváltani az összes fizikai folyamatot, mert az offline, személyes kontaktust továbbra is sokan igénylik. Ugyanakkor a vállalatoknak a digitális ügyintézés költséghatékonyabb, és kutatásaink alapján az emberek is nyitottak a biztonságos digitális megoldásokra. Ezen az úton haladunk mi is: miközben az elmúlt években a nagyvállalati szektorra fókuszáltunk, a következőkben olyan megoldások kifejlesztését tervezzük, amelyek segítségével közvetlen kapcsolatba kerülünk a felhasználókkal” – fűzte hozzá.

Azt látom, a világban ez a trend, ilyen megoldások biztos, hogy lesznek a jövőben.

Ezeknek köszönhetően az embernek nem kell majd fél napot az ügyfélponton töltenie, hiszen a személyzetet nem igénylő nonstop nyitvatartásnak köszönhetően bármikor be lehet oda térni az ügyes-bajos hivatali ügyek gyors intézésére.

(Borítókép: Bodnár Zsigmond. Fotó: FaceKom)