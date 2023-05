Rekordokat döntöget az arany ára

Csütörtökön soha nem látott szintre ért az arany ára, ami elsősorban annak tudható be, hogy az Egyesült Államokban rossz a hangulat a tőzsdén.

Amerikában továbbra is a regionális bankok helyzete okoz pánikot. Bár az előző hétvégén a bankszektort lehúzó First Republic sorsa eldőlt, azóta újabb regionális bankoknál merültek fel a pletykák, hogy muszáj lesz eladni őket.

Ennél is fontosabb, hogy szerdán az amerikai jegybank (Fed) is kamatot emelt, és bár pedzegették, hogy a következő kamatdöntő ülésen leállhatnak a kamatemeléssel, Jerome Powell jegybankelnök azt is közölte, hogy kamatcsökkentésre az idei évben még nem lehet számítani.

Sokan pedig még mindig attól tartanak, hogy folytatják a kamatemelési ciklust. Eközben csütörtökön döntött az Európai Központi Bank is a saját kamatemeléséről.

Mindezek miatt kilőtt az egekbe az arany ára. A The Wall Street Journal szerint csütörtökön napközben egy troy uncia (31.1035 gramm) arany ára a 2,085,4 dollárt is elérte, amivel megközelítette a 2020-as, 2089.2 dolláros rekordot. Ezzel együtt reális értéken mérve, az inflációt figyelembe véve az arany még mindig olcsóbb, mint az 1980-as évek elején volt.

Mindeközben a Reuters arról számolt be, hogy Indiában nemcsak megközelítette a rekordot az arany ára,

hanem meg is döntötte azt.

Az ázsiai országban 10 gramm arany 61 490 rúpiába került, ami nagyjából 752,49 dollárnak felel meg akkor. Az arany ára az idei évben eddig 12 százalékkal nőtt – jegyezte meg a hírügynökség.