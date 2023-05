Svájci gyógyszervállalat hozott létre fejlesztési központot Magyarországon

A gyógyszercég a kutatás-fejlesztési tevékenységét regionális úgynevezett klaszterekre építi fel, amelyek nemcsak a fejlesztéseket felügyelik, hanem közvetlenül is részt vesznek az általuk irányított, megszervezett klinikai vizsgálatokban.

Az új magyarországi központ hatásköre földrajzi értelemben is meglehetősen kiterjedt: Görögország, Izrael és a Dél-afrikai Köztársaság mellett nyolc afrikai, szubszaharai országot, köztük Nigériát és Ruandát is magában foglalja.

Ezzel a beruházással nyer az ország, nyer a gazdaság, hiszen a hozzáadott érték tovább nő, és nyernek a páciensek is, akik pedig megkapják a lehetőséget a Novartis klinikai kutatási programjaiban való részvételre

– emelte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette: a Magyarországon 400 embert foglalkoztató cég hazánkban 65 klinikai tesztet folytat, országos egészségügyi központokkal, megyei kórházakkal együttműködve.

Az elmúlt tíz év során tízezer magyar vehetett részt ilyen programokban, jellemzően a vezető halálokok közé tartozó szív- és érrendszeri, valamint a rákos megbetegedések és a ritka betegségek területén.

A tárcavezető rámutatott: az elmúlt évek válságai, a világjárványok és a háború hatásai rávilágítottak, hogy az egészségügyi kihívások sikerét jelentősen meghatározza, hogy egy-egy ország milyen gyógyszeripari kapacitásokkal rendelkezik. A nemzetközi versenyképességet pedig jelentősen meghatározza, hogy milyen a hazai innovációs környezet.

Mint kiemelte, a magyar gazdaság motorjának az autóipar mellett a gyógyszeripar tekinthető, ami egyszerre épít hazai és külföldi szereplőkre, ezt jól példázza, hogy 2014 óta 23 nemzetközi beruházás érkezett Magyarországra. A szektor termelése tavaly elérte az 1200 milliárd forintot, ezzel gyakorlatilag megduplázták az elmúlt tíz év alatt teljesítményüket, ezen időszak alatt másfélszeresére nőtt itthon a szektorban dolgozók száma, ami mára meghaladja a 30 ezret.

„A hazánkban előállított gyógyszerkészítmények 87 százaléka kerül exportra mintegy 126 országban, ezzel a világranglista 20. helyére kerültünk, miközben lakosságszámban csak a 95. vagyunk” – emelte ki a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette: a svájci–magyar kétoldalú kereskedelmi forgalom pedig tavaly 13 százalékos növekedést ért el, ami kétmilliárd euró értékével rekordnak számít.

Magyarországon jelenleg 900 svájci központú vállalat működik, ami több mint 30 ezer magyarnak ad munkát.

„A regionális kutatás-fejlesztési központtá alakulás folyamatában 25 százalékos létszámbővítést tervezünk Magyarországon, szakmájukban nemzetközi szinten is elismert, magasan képzett munkatársakat vonunk be a közös munkába. Megemeljük a kutatás-fejlesztésre fordított forrásokat, amivel javítjuk a betegek hozzáférését a korszerű terápiákhoz, több lehetőséget biztosítunk az orvosoknak a szakmai fejlődésre, növelve ezzel az ország versenyképességét a szektorban” – mondta el a sajtótájékoztatón Haseeb Ahmad, a Novartis Innovative Medicines európai elnöke, aki kiemelte: egyre több pénzt fektetnek be az adattudományba, az új technológiákba, ami a hatékonyság növelésével lehetővé teszi a gyorsabb és jobb reagálást a betegek és az egészségügy folyamatosan változó igényeire.

A cég hangsúlyozta: minden évben csaknem száz klinikai kutatási programban vesznek részt, amelyekbe évente több mint ezer hazai beteget vonnak be. A páciensek ellátásának jelentős költségeit – a gyógyszereket, teszteket, diagnosztikát is beleértve – a svájci vállalat finanszírozza. A Novartis kutatás-fejlesztési tevékenysége éves szinten 3 milliárd forinttal járul hozzá a magyar gazdaság fejlődéséhez, a regionális központtá alakulással ez az összeg is jelentősen emelkedhet.