Naponta több millió dollárt veszít a Magyarországon is jelen lévő lengyel olajvállalat

Daniel Obajtek, a PKN Orlen vezérigazgatója elmondta, hogy az orosz olaj elvesztése napi 27 millió dolláros veszteséget jelent a vállalatnak. Azonban szerinte ez nem is igazán veszteség, sokkal inkább piaci költség, ami minden olyan vállalatra vonatkozik, amely nem importál olajat Oroszországból.

Ugyanakkor elmondta, hogy cége továbbra is a Druzsba hálózaton keresztül érkező orosz olajat használja a csehországi finomítója számára, amely még nem tartozik a szankciók hatálya alá.

Az orosz olaj teljes kiváltásához az olajellátás logisztikájának javítására van szükség, amin jelenleg a cseh kormánnyal együtt dolgozunk

– mondta Daniel Obajtek a Financial Timesnak nyilatkozva.

A lap megjegyezte, Lengyelország eredetileg ígéretet tett arra, hogy a múlt év végéig leállítja az orosz olaj importját, az Orlen azonban idén februárig továbbra is importált orosz olajat. Csak múlt hónapban jelentették be, hogy felbontották az utolsó szerződésüket is az orosz Tatnyefty vállalattal, mondván, erre korábban nem volt lehetőségük, mivel fennállt volna a veszélye annak, hogy az oroszok egy súlyos pert verjenek a lengyelek nyakába.

Obajtek úgy véli, hogy a szankcióknak sokkal szigorúbbaknak kellene lenniük, és nem helyes, hogy ilyen sok kiskapu van. Azzal kapcsolatban, hogy Németország a közelmúltban a Kazahsztánnal kötött szállítási megállapodások révén hozzájut az újraexportált orosz kőolajhoz, Obajtek azt mondta, hogy „a német félnek jobban át kellene gondolnia, hogy mit tesz”.

Amint arról korábban már írtunk, az Orlen-csoport decemberben Magyarországon is piacra lépett, összesen 143 töltőállomást vettek át, amely addig Lukoil néven üzemelt. Az Orlen-csoport összesen több mint 660 töltőállomást üzemeltet majd Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon. A vállalat Csehországban 430 töltőállomással piacvezető pozíciót tölt be. A csoport Szlovákiában 91-re, Magyarországon pedig 143-ra fogja növelni töltőállomásai számát, s ezáltal mindkét piacon a négy legnagyobb szereplő egyikévé válik.